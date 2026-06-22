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Руски дрон подпали товарен кораб за Украйна, загина египетски моряк

Плавателният съд под панамски флаг е получил тежки повреди, екипажът е евакуиран

22 юни 2026, 15:17
Руски дрон подпали товарен кораб за Украйна, загина египетски моряк
Източник: iStock

Р уски дронове подпалиха товарен кораб, пътуващ към Украйна, и убиха един от членовете на екипажа му, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба.

„Удар с дрон подпали плавателен съд под панамски флаг. Един член на екипажа загина - 58-годишен готвач, гражданин на Египет“, написа Кулеба в Телеграм.

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Той уточни, че осем моряци, сред които граждани на Турция и Индия, са напуснали кораба със спасителен сал, предаде АФП.

По думите му плавателният съд е претърпял сериозни повреди и е загубил способността си безопасно да продължи плаването.

По-рано днес стана ясно, че Русия е ударила с балистична ракета "Искандер" по селскостопанско предприятие в Одески район, като в резултат на удара един човек е загинал и трима са ранени, съобщи съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на удара избухнал пожар, запалили са се превозни средства и резервоари за гориво. Унищожен е склад", посочва в информацията си Кипер.

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Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност в областта според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БГНЕС, БТА    
Русия Украйна война дронове Одеса товарен кораб корабоплаване ракетен удар Олесий Кулеба българска диаспора
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