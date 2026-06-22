България

СО: Строежът на 215-метровия небостъргач на "Черни връх" няма да бъде допуснат

Няма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града, каза кметът на София Васил Терзиев

22 юни 2026, 16:24
СО: Строежът на 215-метровия небостъргач на "Черни връх" няма да бъде допуснат
Източник: Istock

Щ е използваме всички законови инструменти, за да защитим публичния интерес и да не допуснем 215-метровиятр небостъргач на бул. "Черни връх" Paradise Tower да бъде построен, съобщиха от Столичната община. Въпреки решение на Върховния административен съд (ВАС), с което бе потвърдена отмяната на предходна заповед на кмета на Столичната община поради процедурни пропуски, София няма да се откаже от битката срещу проекта, който драстично надвишава параметрите на Общия устройствен план, пише в събщението.

В отговор на забележките на съда кметът на София Васил Терзиев подписа нова заповед за служебно изменение на План за застрояване на терена.

Какво се случва с плана за 215-метровата сграда в София

За разлика от предходната заповед, чиято отмяна бе мотивирана заради липса на графична част, към настоящата заповед е приложена изискуемата скица - предложение за изменение на Подробния устройствен план. Липсата на такава скица и на конкретна разпоредителна част бе основният мотив на ВАС да отмени предишния административен акт, тъй като според съда това е възпрепятства установяването на обхвата на изменението, допълниха от Общината.

Терзиев с коментар за строежа на 215-метровия небостъргач в София

Зам.-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любо Георгиев, цитиран в съобщението, заяви: „Работим за постигането на балансирано развитие на територията. Целим сградите, функциите в тях и инфраструктурата да работят в синхрон“.

Няма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града, каза кметът на София Васил Терзиев през февруари по повод казуса със строителството на 215-метровия небостъргач.

Източник: БТА, Петра Куртева    
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