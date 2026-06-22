След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва

С лед обявената оставка на британския премиер Киър Стармър, подадена по-малко от две години след идването му на власт, световни лидери подчертаха значението на партньорството с Лондон.
Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес похвали държавника, който помогна Европа и Украйна да станат по-сигурни, след обявяването на оставката на британския премиер Киър Стармър, предаде Франс прес.
"Станахте държавник за две години - нещо, което отнема на някои лидери години, за да го постигнат. Благодарение на вас сигурността в Европа и Украйна се засили. Благодаря, скъпи Киър!”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.
It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026
European and Ukrainian security is stronger because of you.
Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b
Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс.
По-рано днес Стармър заяви, че подава оставка, като обеща да осигури организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, за да се избегне политическа нестабилност, докато Великобритания се подготвя за своя седми министър-председател за последните 10 години.
„Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
„Той винаги е бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Малко вероятно е някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на страната ни, която да е различна от тази на Стармър“, добави Песков.
🇷🇺 The authorities are working to ensure fuel supply to Crimea, said Peskov.— Military Summary (@MilitarySummary) June 22, 2026
Other key statements:
● There is intensive work underway in Crimea to minimize the negative consequences of what Moscow calls the “barbaric actions of the Kyiv regime.”
● Putin is expected to hold… pic.twitter.com/8PXzPnCDtb
Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.
В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“
Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.
Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.
С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.
Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.
Sir Keir Starmer says he will resign as prime minister as he makes a statement in Downing Street, setting out a timetable for his departure and a Labour leadership contest.— Sky News (@SkyNews) June 22, 2026
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