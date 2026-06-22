След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва

С лед обявената оставка на британския премиер Киър Стармър, подадена по-малко от две години след идването му на власт, световни лидери подчертаха значението на партньорството с Лондон.

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес похвали държавника, който помогна Европа и Украйна да станат по-сигурни, след обявяването на оставката на британския премиер Киър Стармър, предаде Франс прес.

"Станахте държавник за две години - нещо, което отнема на някои лидери години, за да го постигнат. Благодарение на вас сигурността в Европа и Украйна се засили. Благодаря, скъпи Киър!”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс.

По-рано днес Стармър заяви, че подава оставка, като обеща да осигури организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, за да се избегне политическа нестабилност, докато Великобритания се подготвя за своя седми министър-председател за последните 10 години.

„Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Той винаги е бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Малко вероятно е някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на страната ни, която да е различна от тази на Стармър“, добави Песков.

🇷🇺 The authorities are working to ensure fuel supply to Crimea, said Peskov.



Other key statements:



● There is intensive work underway in Crimea to minimize the negative consequences of what Moscow calls the “barbaric actions of the Kyiv regime.”

● Putin is expected to hold… pic.twitter.com/8PXzPnCDtb — Military Summary (@MilitarySummary) June 22, 2026

Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.

В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“

Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.

Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.

С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.

Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.