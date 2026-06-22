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След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва

Фон дер Лайен похвали ролята му за сигурността на Европа, а Кремъл не очаква промяна в отношенията

22 юни 2026, 15:29
След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва
Източник: БТА

С лед обявената оставка на британския премиер Киър Стармър, подадена по-малко от две години след идването му на власт, световни лидери подчертаха значението на партньорството с Лондон. 

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес похвали държавника, който помогна Европа и Украйна да станат по-сигурни, след обявяването на оставката на британския премиер Киър Стармър, предаде Франс прес.

"Станахте държавник за две години - нещо, което отнема на някои лидери години, за да го постигнат. Благодарение на вас сигурността в Европа и Украйна се засили. Благодаря, скъпи Киър!”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс. 

Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс.

По-рано днес Стармър заяви, че подава оставка, като обеща да осигури организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, за да се избегне политическа нестабилност, докато Великобритания се подготвя за своя седми министър-председател за последните 10 години.

„Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Той винаги е бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Малко вероятно е някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на страната ни, която да е различна от тази на Стармър“, добави Песков.

Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.

В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“

Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.

Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.

С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.

Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.

Източник: БТА    
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