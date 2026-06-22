Свят

Социалната мрежа X претърпя срив

Downdetector отчете рязък скок в сигналите за проблеми в понеделник сутринта

22 юни 2026, 17:26
Социалната мрежа X претърпя срив
Източник: БТА

П отребители на X останаха пред съобщения за грешка в понеделник сутринта, след като социалната мрежа на Илон Мъск претърпя мащабен срив, предизвикал вълна от оплаквания в интернет, пише New York Post.

Проблемите изглежда са започнали малко след 9:00 часа източноамериканско време, сочат данните на Downdetector. Според сайта сигналите за проблеми с X са скочили до близо 30 000 само в рамките на минути, след като по-рано сутринта са били регистрирани едва няколко оплаквания.

Потребителите бързо са се насочили към секцията за коментари в Downdetector, превръщайки страницата в импровизирана чат стая, докато чакат услугата да бъде възстановена.

Източник: БТА

„X не зарежда“, пише един от потребителите. Друг съобщава за по-конкретен проблем, като посочва, че платформата изглежда частично работеща, но ключови функции са били нарушени.

„Можеш да публикуваш, но когато натиснеш профила си, не показва последните ти публикации и не може да зареди снимките. Не мога да намеря и последните си публикации в приложението“, пише потребителят.

Други насочиха недоволството си директно към Мъск, който придоби платформата, известна преди като Twitter, през 2022 г.

Източник: nypost    
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