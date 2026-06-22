Колко британски премиери се смениха през последните десет години?

С лед като премиерът лейбърист Киър Стармър обяви оставката си днес, политическата нестабилност се запазва във Великобритания, където през последното десетилетие се смениха шест министър-председатели.

Дейвид Камерън, 24 юни 2016

В навечерието на референдума за Брекзит премиерът консерватор Дейвид Камерън подаде оставка. Той реши да организира гласуването, въпреки че се застъпваше страната на остане член на ЕС. С този свой ход той сложи край на един относително стабилен период. Камерън бе избран за премиер през май 2010 г.

Дейвид Камерън Източник: БТА

Тереза Мей, 24 май 2019 г.

След като британските депутати три пъти отхвърлиха договореното споразумение на Великобритания с ЕС Тереза Мей обяви оставката си, която влезе в сила на 7 юни. Тя изрази "огромното си съжаление", че не е успяла да осъществи на практика Брекзит.

Тереза Мей Източник: БТА

Борис Джонсън, 7 юли 2022 г.

Отслабен след поредица от скандали, в това число и "Партигейт" – скандал с частни партита, организирани по време на пандемията от Ковид-19, ексцентричният Борис Джонсън бе принуден да се оттегли след вълна от оставки в правителството му.

Борис Джонсън Източник: БГНЕС

Лиз Тръс, 20 октомври 2022 г.

След голям натиск Лис Тръс бе принудена да подаде оставка само 49 дни след встъпването си в длъжност. Това е рекордно кратък мандат за британски министър-председател. Консерваторката предизвика политическа и финансова криза с радикалната си програма за икономиката, която предвиждаше значителни данъчни облекчения, които не бяха покрити от държавния бюджет.

Лиз Тръс Източник: Getty Images

Риши Сунак, 5 юли 2024 г.

Риши Сунак напусна "Даунинг Стрийт" след историческия провал на Консервативната партия по време на парламентарните избори, които сложиха край на нейното 14-годишно управление. Бившият банкер възстанови относителна стабилност в страната след хаоса, предизвикан от предшествениците му, но не успя да убеди избирателите, които побързаха да дадат шанс на лейбъристите.

Риши Сунак Източник: БТА

Киър Стармър, 22 юни 2026 г.

След като беше политически отслабен през последните няколко месеца лейбъристът Киър Стармър обяви оставката си с афектиран тон в гласа си по-малко от две години, след като пристигна в "Даунинг Стрийт", с което се отбеляза завръщането на лейбъристите във властта. Изборът на неговия съперник и съпартиец Анди Бърнам за депутат в Камарата на общините го постави в невъзможна позиция.

Киър Стармър Източник: Getty

Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.

В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“

Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.

Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.

С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.

Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.

Sir Keir Starmer says he will resign as prime minister as he makes a statement in Downing Street, setting out a timetable for his departure and a Labour leadership contest.



Latest: https://t.co/ezbhdclVnc pic.twitter.com/1s7ZE9Q0J6 — Sky News (@SkyNews) June 22, 2026

Лари отново остава на „Даунинг стрийт“ - любимият котарак на Великобритания ще посрещне седми премиер

Докато Киър Стармър обявява оставката си, един от постоянните обитатели на „Даунинг стрийт“ 10 се готви да посрещне поредния министър-председател. Това е Лари Котаракът - прочутият ловец на мишки на Великобритания, който е неизменна част от резиденцията на британския премиер от 2011 г. насам и е „служил“ при шестима министър-председатели в години на политически сътресения.

Осиновен от приюта Battersea Dogs and Cats Home, 19-годишният котарак сега е на път да приветства седмия британски лидер, като за пореден път надживява политиците, които идват и си отиват.