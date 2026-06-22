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Часове след труса при лейбъристите: Анди Бърнъм се цели в премиерския пост

Завърналият се в Камарата на общините политик вече е сочен за фаворит след оттеглянето на Стрийтинг

22 юни 2026, 16:10
Часове след труса при лейбъристите: Анди Бърнъм се цели в премиерския пост
Източник: БТА

Д епутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм, който се завърна в Камарата на общините, след като преди дни спечели частичните избори в Мейкърфийлд, заяви, че ще се кандидатира за поста на британски министър-председател, само няколко часа след като Киър Стармър обяви, че подава оставка, предаде Ройтерс. 

Победата на Бърнъм на частичните избори и завръщането му в Камара на общините, след като прекара над 9 години като кмет на Голям Манчестър, му позволява да се включи в надпреварата за лидер на Лейбъристката партия, и съответно за поста на министър-председател на Великобритания. 

Зад кандидатурата му застана и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който заяви, че ще подкрепи Бърнъм за поста на британски премиер. По този начин той се оттегля от надпреварата и засилва позицията на Бърнам като фаворит. 

По-рано Стрийтинг, който през май подаде оставка от правителството на Стармър в знак на протест, обяви, че ще участва във всяка надпревара за поста. 

Днес обаче той изрази подкрепата си за Бърнъм, като посочи, че двамата са разговаряли надълго и нашироко през последните дни. Стрийтинг заяви, че е убеден, че под ръководството на Бърнъм ще има място за идеите му за "прогресивния капитализъм". 

"Можем да прекараме лятото, като преувеличаваме малките различия, или можем да си запретнем ръкавите и да му помогнем да осъществи промяната, от която се нуждаят партията и страната ни", заяви Стрийтинг в писмо, публикувано в "Екс". 

Номинациите за заместник на Стармър като лидер на Лейбъристката пария ще започнат на 9 юли и трябва да приключат до средата на месеца. Ако борбата за поста се ожесточи, нов лидер ще бъде избран до септември. 

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

  • Кой е Анди Бърнъм?

Анди Бърнъм е британски политик от Лейбъристката партия, който дълги години е сред разпознаваемите лица на формацията. Той беше кмет на Голям Манчестър от 2017 г., като изгради силен профил с кампании за реформа в обществения транспорт, повече правомощия за местната власт и политики срещу бездомността. Преди това Бърнъм беше депутат в британския парламент и заемаше министерски постове, включително на здравеопазването и културата, в правителството на Гордън Браун. През последните месеци името му отново излезе на преден план в британската политика, след като се завърна в парламента и беше посочен като възможна водеща фигура в Лейбъристката партия. Поддръжниците му го представят като силен глас на Северна Англия и политик с по-близък до избирателите стил, а критиците му го свързват с традиционното лейбъристко крило. В британските медии Бърнъм често е описван като един от най-сериозните вътрешнопартийни фактори извън Лондон

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.

В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“

Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.

Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.

С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.

Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.

Източник: БТА    
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