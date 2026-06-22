Левент Орхан Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Радев назначи петима нови заместник-министри

Припомняме, че на 8 юни със заповед на премиера на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначена Ренета Колева. В края на май на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначен Костадин Гешев. Станимир Христов Станев беше назначен за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.