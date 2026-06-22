България

Левент Орхан Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Назначението е направено със заповед на премиера Румен Радев, съобщиха от правителствената пресслужба

22 юни 2026, 16:18
Левент Орхан Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

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Припомняме, че на 8 юни със заповед на премиера на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначена Ренета Колева. В края на май на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначен Костадин Гешев. Станимир Христов Станев беше назначен за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

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