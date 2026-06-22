"Прогресивна България" става партия

С офийският градски съд реши, че вписва в регистъра на политическите партии „Прогресивна България“. От приетите и посочени документи по делото се установява, че са спазени законовите изисквания за учредяване и регистрация, съобщи пресцентърът на съда.

Решението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.

СГС решава за регистрацията на "Прогресивна България"

В него се посочва, че Румен Радев се вписва като председател на партията. В изпълнителния съвет на партията са включени: Румен Г. Радев, Александър К. Нейчев, Росица А. Карамфилова - Благова, Николай И. Копринков, Димитър Т. Здравков, Емине Ф. Гюлестан, Петър Б. Витанов, С. А. Белчев, Георги А. Чакъров, Андрей С. Живков, Иван Д. Шишков, Гълъб С. Донев, Михаела М. Доцова, Димитър С. Желязков и Кирил А. Атанасов. В контролния съвет на „Прогресивна България" се вписват - Иван П. Демерджиев – председател и членове – Димитър Б. Балев, Светла Т. Василева, Илия П. Христозов и Иван Р. Василев.

Припомняме, че заявлението за регистрацията на партията бе разгледано от съда на 9 юни. По време на заседанието адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“ заяви, че са представени всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев. Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.