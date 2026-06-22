В капана на времето: Две деца са открити мъртви в автомобил във Франция

Д ве деца на възраст 2 и 4 години бяха открити мъртви днес следобед в семейния им автомобил на паркинг в жилищен район в Карпентра, Южна Франция, по време на горещата вълна, обхванала страната, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

“Причините за смъртта им все още предстои да бъдат установени, но горещината е водеща версия”, каза пред АФП прокурорът на Карпентра Елен Мурж.

Майката на децата е под грижите на спешна помощ и все още не е разпитана, уточни прокуратурата.

Пожарникари заявиха пред АФП, че са открили “двете деца със сърдечен удар, след като получили обаждане около 13:20 ч. (14:20 ч. българско време)”.

Вчера трима възрастни хора починаха в домовете си в Жиронд, Югоизточна Франция, в резултат на изключително горещото време, съобщиха местните власти.

Най-малко 13 души са се удавили през почивните дни, докато са търсели прохлада от горещините, каза Гражданска защита.

🔴 ALERTE INFO

Canicule: deux enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentrashttps://t.co/SvgkpACT4k pic.twitter.com/8Ys29p8J1h — BFM (@BFMTV) June 22, 2026

Червен код във Франция

Метеорологичната служба във Франция издаде най-високото ниво на предупреждение - червен код за горещо време за рекордните 49 департамента (половината в страната), от обяд днес. В 40 други департамента е обявен оранжев код за опасност, като горещата вълна ще засегне само части от южния департамент Окситания и района на Алпите на изток, според “Метео Франс”, която прогнозира “най-горещия ден, регистриран някога във Франция, независимо от месеца“.

Общо над 90% от населението на страната ще бъде засегнато от горещата вълна. Предприети са мерки в опит за ограничаване на вредното въздействие върху работниците, особено в строителството и в училищата.

Тринадесет души дори се удавиха, докато безразсъдно търсеха спасение от жегата, отбелязва АФП.