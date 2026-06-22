Свят

Иран и САЩ са имали кратък разговор за иранската ядрена програма

Техеран подчерта, че не става дума за официални преговори и не е обсъждана темата в детайли

22 юни 2026, 15:55
Иран и САЩ са имали кратък разговор за иранската ядрена програма
Източник: БТА

И ран заяви днес, че негови представители са имали "съвсем кратък разговор" със свои колеги от САЩ по въпросите за иранската ядрена програма, като иранската страна изтъкна, че това не са официални преговори, предаде Франс прес.

Иран ядрена заплаха ли е?

"Състоя се съвсем кратка дискусия по въпросите за ядрената програма, но тя не навлезе в подробности и не може да се каже, че са започнали същинските преговори по този въпрос", заяви пред ИРНА говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи.

Американската делегация "изложи изключително кратко и сбито становището си по отношение на ядрената програма ", а иранските представители постъпиха по същия начин, допълни Багаи, като уточни, по време на разговорите са били представени съответните позиции на страните относно ядрената програма на Иран.

  • Какво представлява ядрената програма на Иран?

Стартирала още през 50-те години на миналия век с помощта на САЩ по програмата „Атоми за мир“, иранската ядрена програма официално има за цел развитието на ядрена енергетика за граждански нужди. Техеран поддържа един работещ ядрен реактор в Бушер (построен с руска помощ) и планира изграждането на допълнителни мощности.

Големият международен конфликт обаче произтича от процеса на обогатяване на уран. Уранът се обогатява чрез центрофуги, като за нуждите на гражданската ядрена енергетика е необходима концентрация на изотопа уран-235 до около 3-5%. За създаването на ядрено оръжие (военни цели) обаче е необходим високообогатен уран – над 90%. Именно тайните съоръжения за обогатяване и липсата на пълна прозрачност събудиха опасенията на Запада, че Иран се стреми към създаването на атомна бомба.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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