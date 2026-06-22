Крим въвежда ограничения за детски туризъм до 1 септември заради сигурността

Н азначените от Москва власти в окупирания от Русия Крим днес забраниха воденето на деца на почивка на черноморския полуостров до 1 септември в отговор на настоящата обстановка в сферата на сигурността, предаде ДПА.

Какво става в Крим, спряха всички продажби на гориво

„Тези мерки са необходими за поддържането на обществената безопасност“, заяви в Телеграм Сергей Аксьонов, назначеният от Москва политически ръководител на Крим, като призова за разбиране.

Украинските въздушни атаки причиниха сериозен недостиг на гориво в региона. Въведените по-рано ограничения за продажбата на гориво на граждани вече са заменени с пълна забрана.

У Криму терміново заборонили дитячий відпочинок та екскурсії до кінця літа https://t.co/7pyn7NfEgx — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 22, 2026

Регионалният енергиен доставчик „Крименерго“ обяви графици за прекъсвания на електрозахранването, което ще се отрази и на водоснабдяването.

В интервю преди седмица украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че целта му е да изолира полуострова чрез въздушни атаки. Украинските атаки срещу руските пътища за снабдяване отвориха „прозорец на възможности“ за Украйна, посочи той и добави: „За руснаците започва ад, с който много трудно ще се справят“, заяви Федоров.

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От февруари 2022 г. Украйна отблъсква мащабна руска инвазия с помощта на Запада, отбелязва ДПА.

Значението на Крим

Крим е полуостров, разположен в северната част на Черно море, свързан с континентална Европа чрез тесния Перекопски провлак. Неговата площ е приблизително 27 000 квадратни километра, като географското му положение го поставя в центъра на регионални и международни интереси.

Исторически Крим е бил обект на влияние от множество цивилизации, включително гърци, скити, генуезци, Кримското ханство и Османската империя, преди да стане част от Руската империя през XVIII век. През съветския период, през 1954 г., територията е административно прехвърлена от Руската СФСР към Украинската ССР. През 2014 г. регионът става обект на сериозен геополитически конфликт, водещ до анексирането му от Руската федерация – действие, което не се признава от голяма част от международната общност, която продължава да счита полуострова за част от суверенната територия на Украйна.

Стратегическото значение на Крим се определя основно от неговото централно местоположение в Черно море. Полуостровът служи като естествена „непотопяема самолетоносачна площадка“, която позволява контрол над значителна част от морските акватории и въздушното пространство в региона. Пристанището в Севастопол е ключова база за Черноморския флот, осигуряваща директен достъп до Средиземно море през проливите Босфора и Дарданели.

Освен военния си капацитет, Крим притежава и важно икономическо и логистично значение. Полуостровът контролира морските търговски пътища, свързващи Източна Европа с Кавказ и Централна Азия. В миналото той е бил и критичен транспортен хъб за енергийни и инфраструктурни проекти. Сложната смесица от етнически, културни и религиозни фактори, заедно с необходимостта от осигуряване на ресурси като прясна вода и енергия от континента, допълнително усложнява управлението на територията.

Днес Крим остава една от най-дискутираните геополитически зони в света. Поради способността си да прожектира военна мощ и да влияе върху сигурността на черноморските държави, полуостровът запазва критичното си значение в баланса на силите между Изтока и Запада. Неговата съдба остава в центъра на дипломатическите усилия за разрешаване на мащабни регионални конфликти, като всяка промяна в статуквото оказва пряко влияние върху сигурността на целия Черноморски басейн.