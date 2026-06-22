Тир се запали в движение на пътя Стойките - Широка лъка, движението е ограничено

П ожар е възникнал в движещ се тир с дървени трупи по пътя Стойките – Широка лъка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Преминаването през пътния участък е само в едното платно, зоната се разчиства от разлято на асфалта масло.

Тир изгоря на пътя Смолян - Пловдив, движението е блокирано

Два екипа на пожарната са участвали в гасенето на запалилия се товарен камион. На място са пристигнали коли на пожарната от Пампорово и Смолян, огънят вече е потушен, уточниха от полицията. След разчистване на района, движението по трасето ще бъде възстановено и в двете пътни ленти, уточняват от полицията.