ДАНС и службите знаят, къде е украинският гражданин Олег Невзоров

П арламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения взе единодушно решение да се изисква цялата информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за корпорация КУБ, съобщи Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“ и член на комисията, след закрито заседание на комисията.

Председателят на комисията Румен Миланов от „Прогресивна България“ коментира, че информацията е достатъчна, за да се стигне до арести.

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„Запознахме се достатъчно подробно с дейността на ДАНС. Тепърва ще има да се изясняват много неща по този казус. Ясно е, че някои служби не са си свършили работата“, посочи Миланов.

Той допълни, че ДАНС и службите имат информация къде е се намира собственикът на КУБ, украинският гражданин Олег Невзоров.

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По думите на Миланов не може да се каже, че КУБ може да застраши националната ни сигурност, но казусът показва, че има пропуски по тази линия.

Припомняме, че Олег Невзоров е украински бизнесмен и собственик на строителната корпорация КУБ, развиваща проекти във Варна и региона. Името му попадна във фокуса на общественото внимание покрай скандала с незаконно строителство в местната Баба Алино.

Стана ясно, че през юли 2025 г. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е издала заповед за принудителното му извеждане от страната с мотив, че представлява заплаха за националната сигурност. По-късно заповедта е била отменена, а съдебното производство по обжалването ѝ е прекратено.

Според вътрешния министър Иван Демерджиев, движението на Невзоров е било проследено и информацията е предадена на ДАНС. Паралелно с това Министерството на външните работи потвърди, че през 2025 г. е водена кореспонденция по темата, която е била препратена по компетентност към агенцията.

Казусът предизвика политически реакции и въпроси за начина, по който са вземани решенията в ДАНС, както и за обстоятелствата около последващата отмяна на наложените мерки.