Застраховка за мотор за 6 месеца, но цената не пада наполовина: Какво се променя при „Гражданската отговорност“

П роблемът с полиците на мотористите е напът да бъде решен, след като в края на миналата седмица от финансовия регулатор дойде съобщение, че сезонна полица ще има.

Казусът с този вид застраховки ескалира заради тяхното поскъпване и отпадането на опцията за плащане на части. По данни на компаниите цената варира между 44 и 120 евро, средно е 81 евро.

Мотористите настояват за сезонни полици, защото използват превозните си средства не повече от половин година. Те поискаха и връщане на разсроченото плащане. Първоначалната реакция на застрахователните компании бе отказ. Причината - начисленият приход от застраховки на мотоциклети за 2025 г. е бил 11,335 млн. евро, но реално събраната сума е 4,863 млн. евро. Предявените щети за инциденти по вина на мотористи са 5,216 млн. евро, което означава, че събраните 4,8 млн. евро не са били достатъчни да покрият дори преките обезщетения.

Данните на КФН показват, че застрахователите събират реално около 33 евро, а плащат около 40 евро щети преди комисиони на брокери, административни разходи, вноски към Гаранционния фонд, данъци и резерви за бъдещи щети. А средната щета, която компаниите поемат на мотор, е 36,8 евро.

Допълнително са предявени щети за 158 506 евро от инциденти, предизвикани от мотористи без “Гражданска отговорност”. Компаниите и регулаторът обявиха още, че 82% от мотористите, които са избрали да плащат на части, не са се издължили с две вноски. Около 90% от разсрочените застраховки се прекратяват предсрочно преди края на пълната година.

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Освен това пазарът на мотори се развива експлозивно. Броят на застрахованите мотоциклети е скочил от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г. Това представлява ръст от близо 45%, а по-голямата бройка вдига риска от пътни инциденти.

Интересното е, че ако всички 141 938 мотора плащаха пълната премия навреме, секторът вероятно би бил доста печеливш. Проблемът, поне според данните на КФН, изглежда, не е толкова в честотата на катастрофите, колкото в масовото неплащане на вноските и прекратяването на полиците.

Тъй като нито една компания още не е обявила модел за сезонните полици за мотори и кабриолети, за цената може да се гадае.

Ако приемем, че средният мотор се кара активно 5-6 месеца, то чисто пропорционално цената трябва да падне с около 50-60%. Реално обаче едва ли ще се случи точно така. Основната причина е, че всяка компания прави вноски за Гаранционния фонд, има административни разходи и държи резерви за катастрофи с тежки увреждания. Затова според хора от бранша реалното поевтиняване ще бъде 25-30%.

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КФН и МВР ще търсят заедно решение на един от проблемите - как да се обозначи и контролира времетраенето на полицата от контролните органи. Защо повечето компании се въздържат от сезонни полици винаги когато това е възможно. Хора от бранша споделят, че при такива застраховки трудно се оценява рискът. Освен това пазарът за такъв продукт бил малък на фона на 3 млн. автомобила например. Имало и висок риск от измами, съответно по-високи разходи за контрол и по-големи загуби.

Проблем се оказват и регулаторните изисквания. Застрахователят трябва да държи капитал срещу бъдещи плащания. При нестандартни и по-високо рискови полици регулаторът често изисква повече резерви, което прави продукта нерентабилен. А най-голямата пречка не е някъде другаде, а това, че повечето компании печелят добре от традиционните продукти и рядко имат стимул да експериментират с нови пазари, докато не видят достатъчно голямо търсене.

Големи компании по света обаче предлагат застраховки, създадени специално за сезонни дейности, а не само стандартните годишни полици. Много популярна в Германия, Франция, САЩ, Канада и Източна Европа например е застраховката за реколта, която покрива загуби от градушка, суша, наводнение или измръзване. За зимния сезон - основно в Австрия, Швейцария, Франция и Канада, има полици за ски инструктори, сезонни работници в курорти и дори за организатори на събития или за наематели на ски екипировка. Около Коледа и Нова година има специални полици за временни търговски обекти за няколко седмици или месеца и дори за продажба на елхи и празнични фестивали.

Има и екзотични полици - за части от тялото на звезди, певци, спортисти. И дори срещу падане на метеорит, отвличане от извънземни, отмяна на сватба. Организаторите на голф турнири често сключват полица, която покрива наградата, ако участник направи hole-in-one и спечели скъп автомобил или голяма парична награда.