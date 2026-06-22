Официално: Делян Добрев внесе оставката си в Народното събрание

Н ародният представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев е подал заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-рото Народно събрание. Документът е бил входиран в деловодството на парламента днес, 22 юни. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Очаква се оставката му да бъде разгледана и подложена на гласуване от народните представители в пленарната зала тази седмица.

Припомняме, че този уикенд Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента.

Добрев публикува емоционално послание във Facebook, с което потвърди решението си да се оттегли от политиката.

„Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес. Борих се мъжки, отстоявах принципите си до край и се гордея с това“, написа той.

В поста си Добрев благодари на хората, които са го подкрепяли през годините, както и на т.нар. „Армия на Добрев“.

„Вие сте тези, които ми давахте сили! Благодаря ви! Благодаря сърдечно на цялата Армия на Добрев“, добави той.

Делян Добрев отправи и послание към младите в политиката, като изрази увереност, че новото поколение може да постигне повече.

„Сигурен съм в младото поколение политици! Стискам им палци да постигнат повече от нас!“, написа още той.

Кой е Делян Добрев?

Делян Добрев е роден през 14 май 1978 г. в Хасково. През 2002 г. се дипломира като бакалавър по икономика в Уеслианския университет, гр. Мидълтаун, щата Кънектикът, САЩ, а по-късно и като магистър в Университета за национално и световно стопанство. Има специализации по счетоводство и финанси в Лондонското училище по икономика и политически науки. Добрев е експерт по управление на европейски проекти, финансово и данъчно законодателство. Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада и „Нютон Финанс Мениджмънт Груп“ в София. След като се завръща в България, работи в Областната управа на Област Хасково, като ръководител на проекти с европейско финансиране в Агенцията за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес, в Районния съд в Хасково, Алианса за регионално сътрудничество и развитие и другаде. От 2009 г. е депутат от ГЕРБ в XLI НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси. На 18 май 2011 г. става заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор енергетика на мястото на подалия оставка Марий Косев.