България

Кой е Олег Невзоров, човекът зад „незаконния град“ край Варна

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Невзоров пренася значителна част от бизнес активността си в България. Сам той заявява, че от март 2022 г. Варна се превръща в негов "втори дом"

3 юни 2026, 09:51
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С кандалът с масовото незаконно строителство в местността "Баба Алино", в близост до курортния комплекс „Чайка“ и природен парк „Златни пясъци“, изведе на преден план името на украинския бизнесмен Олег Невзоров. Зад корпорацията КУБ (KYB Corporation), която според властите е изградила над 100 сгради без необходимите разрешения на площ

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров е роден в Украйна. Завършил е право в Одеския национален университет „И. И. Мечников“ и икономика в Одеския национален икономически университет. Преди да се насочи към големите проекти, натрупва опит в реанимиране на недовършени сгради – дейност, която му носи популярност в Одеса. Той е автор на програма за довършване на „недострои“ и е известен с това, че е осигурил жилища на стотици семейства в Украйна. През годините оглавява строителна корпорация КУБ, която според официални данни на компанията е реализирала портфейл от над 3 милиона квадратни метра жилищна и търговска площ в Източна Европа и е ангажирала над 6000 специалисти.

Източник: БТА

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Невзоров пренася значителна част от бизнес активността си в България. Сам той заявява, че от март 2022 г. Варна се превръща в негов „втори дом“. Чрез свързани дружества като „Форест Клуб Варна“ ООД, „КУБ – Дивелъпмънтс“ ООД и други, компанията му придобива имоти в района на Баба Алино. Според разследвания сделките са регистрирани официално в Агенцията по вписванията, но строителството е извършено без строителни разрешения и в нарушение на разпоредбите за горски фонд.

Какво знаем за „незаконния град“ край Варна?

Властите установиха незаконна сеч и застрояване в 15 имота. Министърът на земеделието Иван Христанов потвърди пред парламента, че са съставени актове и е подаден сигнал до прокуратурата. Общината и полицията предприеха действия едва в края на май 2026 г., когато беше обявено спирането на строежа и бяха задържани служители на компанията. Самият Невзоров, според изявления на политици като Бойко Рашков, е напуснал България.

Източник: БГНЕС

Скандалът се усложнява от предишни твърдения, че Невзоров е бил обект на интерес от страна на ДАНС. През 2025 г. медии като BIRD.BG съобщиха, че той и съдружници са разработвани за пране на пари чрез инвестиции в недвижими имоти във Варна. Били са наложени забрани за влизане в страната, които по-късно са отменени. Украински източници го свързват и с разследвания за данъчни нарушения в родината му. Невзоров категорично отхвърля обвиненията, определяйки ги като „манипулативни и неверни“. В официална позиция той подчертава, че инвестициите са законни и са привлекли стотици милиони евро в региона, създавайки работни места и нови бизнеси.

Източник: БГНЕС

В Украйна Невзоров е бил активен и в обществения живот – ръководил е обществена организация в Таировската община и дори се е кандидатирал за местен пост. Според някои украински медии е подкрепял прокремълски политически сили, което той също отрича. В България негови представители поддържат, че проектът в "Баба Алино" е бил съгласуван с местни власти и е получил удостоверения за търпимост, които сега се оспорват.

Източник: ⁠Dnevnik/ Kybcorp/ БНТ    
Олег Невзоров незаконно строителство Баба Алино Варна КУБ Корпорация горски фонд
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