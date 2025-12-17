България

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

17 декември 2025, 15:05
Източник: БТА

Е динадесет камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски", съобщи на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"Проверката показа, че сигналът от тези камери, чрез изградени специални трасета, стига до стаята на директора. Част от камерите са били поставени точно над писоарите", каза Николов и поясни, че записите от тоалетните са отивали директно в телефона на директора Александър Евтимов, който беше задържан.

Николов посочи, че сигналът е подаден от леля на ученичка. 

След подадения сигнал са формирани следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото, като на място в училището полицията установила, че наистина има скрити камери и вградени датчици, за които се предполага, че следели за евентуално движение в тоалетните.

"Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", уточни Николов.

На директора на училището са повдигнати две обвинения - за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Николов допълни, че се работи по всички версии - дали камерите са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Това ще стане ясно, след като прегледат многото материали, които са открити.

Някои от записите са изтрити, заяви още Любомир Николов, като каза, че има възможност директорът да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

Във вторник в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространената информация за действия на директора на столичното училище. В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите на реда да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. 

Източник: БТА, Анита Иванова    
