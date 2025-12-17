Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

И змами за търговия на моторни превозни средства в големи, международни и легитимни онлайн платформи разкриха от ГДБОП. Обявите претендират да са от легитимни източници, атрактивни са - на значително занижена цена от пазарната, предоставен е снимков материал и информация за автомобилите, а също така и при поискване – копия на лични документи на мнимите продавачи, съобщи Асен Кунчев, началник отдел „Кибератаки и финансови измами в Интернет” в Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.

Участниците в международната престъпна група заблуждават потребителите в такива платформи, след което извеждат комуникацията от там и започват нов диалог в онлайн приложение – Viber, WhatsApp и др.

Потенциалните купувачи са убеждавани, че офертата е изключително атрактивна, че има голям интерес към обявата. Продавачът има спешна нужда от пари и поради това подтиква бъдещите купувачи да преведат авансово пари за закупуването на дадения автомобил, предаде NOVA .

Измами за коли и техника дебнат в интернет

Парите се прехвърлят към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета и контролирани от организираната престъпна група.

Измамата е особено популярна през последните седмици. Потърпевшите от схемата са десетки. Сигнали са подадени в български и европейски полицейски власти, ГДБОП, както и в посолството на България в Берлин.

Ваня Велчева, задграничен представител на България в Германия, потвърди информацията от ГДБОП. Тя препоръча на купувачите да бъдат по-внимателни, да се избягва плащане на цялата сума, да изискват нужните документи.

Бум на измами с фалшиви обяви за коли

Кунчев допълни още, че потърпевшите от схемата са изгубили суми от 1000 до 100 000 евро. Най-голямата е тази за 100 000 евро – за закупуване на селскостопанска техника.

Такъв тип измами са насочени към потребители на такива големи платформи, а не конкретно към българи. Участници в схемата са предимно лица от държави от Северна Африка и от Източна Европа, поясни още той.

Кунчев уточни, че самите платформи няма как да проверят дали всяка една обява е легитимна и автентична. Той обаче уточни, че съвместната им работа с тези сайтове е много добра.