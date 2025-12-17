България

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев. „Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.

17 декември 2025, 09:57

Д епутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в пленарната зала на Народното събрание. Радостин Василев и Гюнай Далоолу си размениха остри реплики.

Източник: БГНЕС

От кадри в парламента се вижда как Далоолу посяга на Василев, докато той го рита в корема, седнал на мястото си. След това лидерът на МЕЧ се изправя и посяга с юмрук към лицето на колегата си от „ДПС-Ново начало”, но не уцелва, съобщава NOVA.

Източник: БТА

„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.

Източник: БГНЕС

„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.

Междувременно министърът на енергетиката Жечо Станков говореше от трибуната. Той прекъсна изказването си, за да обърне внимание на председателстващия заседанието, че в залата са започнали да се бият.

Преди това енергийният министър поиска да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. По-рано от ПП-ДБ предложиха изслушване по темата, но искането им не беше прието.  

Заради спречкването между депутатите в пленарната зала председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 11:00 часа. 

Източник: NOVA/БТА, Теодора Цанева    
Депутати Парламент Сбиване Народно събрание МЕЧ ДПС-Ново начало Радостин Василев Гюнай Далоолу Пленарна зала Свада
dogsandcats.bg
dogsandcats.bg
