Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

Д епутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в пленарната зала на Народното събрание. Радостин Василев и Гюнай Далоолу си размениха остри реплики.
От кадри в парламента се вижда как Далоолу посяга на Василев, докато той го рита в корема, седнал на мястото си. След това лидерът на МЕЧ се изправя и посяга с юмрук към лицето на колегата си от „ДПС-Ново начало”, но не уцелва, съобщава NOVA.
„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.
„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.
Междувременно министърът на енергетиката Жечо Станков говореше от трибуната. Той прекъсна изказването си, за да обърне внимание на председателстващия заседанието, че в залата са започнали да се бият.
Преди това енергийният министър поиска да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. По-рано от ПП-ДБ предложиха изслушване по темата, но искането им не беше прието.
Заради спречкването между депутатите в пленарната зала председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 11:00 часа.