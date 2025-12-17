ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

П редлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата и няма да получат увеличение чрез нея, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация. Това обяви Асен Василев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти в кулоарите на парламента. Предложението ще бъде направено между първо и второ четене на т.нар. удължителен закон на бюджета.

Това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да може това да се покрие като увеличение, обясни Василев.

В предложения закон е предвидено увеличението на минималната работна заплата (МРЗ) на 620 евро. С постановление на Министерския съвет е вдигната линията на бедност, към която са закачени всички социални плащания, обясни депутатът. И посочи, че не е предвиден ръст на заплатите.

Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с огромния проблем от предишните бюджети, внасяни от правителството, с 20-милиардни заеми и огромни дефицити, добави Мартин Димитров (ПП-ДБ).

Има компенсиране на доходите с инфлацията, за да може в една спокойна обстановка да бъдат проведени избори, каза той относно предложението на парламентарната група.

По-рано днес парламентът прие на първо четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г. В рамките на пленарното заседание предстои депутатите да разгледат закона за бюджета и на второ четене. Преди това, за да бъде спазена конституционната процедура, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 14:30 ч.