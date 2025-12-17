Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

П арламентът удължи заседанието си до приемането на проект на декларация във връзка с акта на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония.

Външната комисия в НС иска разследване и залавяне на нападателите на Пендиков

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев. За случилото се съобщи самият той. В началото на декември Комисията по външна политика в българския парламент единодушно прие декларация, с която осъжда този акт на насилие от омраза срещу Владимир Перев.

Единодушно: НС прие Декларация за антибългарските прояви в РСМ

В момента депутатите обсъждат удължителния закон на бюджета, който вчера беше одобрен от Комисията по бюджет и финанси. В дневния ред е и второто четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност.