Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

17 декември 2025, 13:11
Източник: БТА

П арламентът удължи заседанието си до приемането на проект на декларация във връзка с акта на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония.

Външната комисия в НС иска разследване и залавяне на нападателите на Пендиков

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев. За случилото се съобщи самият той. В началото на декември Комисията по външна политика в българския парламент единодушно прие декларация, с която осъжда този акт на насилие от омраза срещу Владимир Перев. 

Единодушно: НС прие Декларация за антибългарските прояви в РСМ

В момента депутатите обсъждат удължителния закон на бюджета, който вчера беше одобрен от Комисията по бюджет и финанси. В дневния ред е и второто четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност.   

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Парламент Декларация Насилие от омраза Журналист Българска общност Северна Македония Владимир Перев Скопие Бюджет ДДС
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 16 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 21 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 16 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 19 часа

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Всичко от днес

