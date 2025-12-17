Свят

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

17 декември 2025, 14:55
ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.
Източник: EPA/БГНЕС

Е вропейският парламент гласува за въвеждане на забрана на целия внос на руски газ до края на 2027 г., тъй като ЕС се стреми да прекъсне финансирането на военните разходи на Москва.

Голямо мнозинство от евродепутатите гласуваха в подкрепа на забраната по време на пленарна сесия в Страсбург, премахвайки последната ключова пречка за официалното приемане на мярката, предаде АФП.

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

Законодателното предложение идва в отговор на системното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия – модел, за който има доказателства от почти две десетилетия и който се проявява особено остро след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Инвазия през 2022 г. доведе до допълнително умишлено манипулиране на пазара, включително до безпрецедентен недостиг в съоръженията за съхранение на Газпром в ЕС и до рязко спиране на доставките по тръбопроводите. Всичко това доведе до скок на енергийните цени с до осем пъти над равнищата отпреди кризата.

„Това е исторически момент: ЕС прави гигантска крачка към нова ера, свободна от руски газ и петрол. Русия никога повече няма да може да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа“, заяви Виле Нийнистьо, финландски евродепутат, член комисията по промишленост, изследвания и енергетика (Зелените/ECA).

„Нашите основни приоритети бяха да ускорим максимално срока за забрана на тръбопроводния газ, да забраним дългосрочните договори за втечнен природен газ една година по-рано от предвиденото и да предотвратим заобикалянето на тези нови правила. Сега трябва да действаме без забавяне, за да приложим това споразумение, и да насочим вниманието си към вноса на петрол, където ще настояваме Европейската комисия да спази ангажимента си да направи предложение в началото на 2026 г.“, добави той.

ЕК иска да спре вноса на нефт и газ от Русия напълно през 2027 г.

„Днешното гласуване изпраща ясно и силно послание: Европа никога повече няма да зависи от руския газ. Това е голямо постижение за Европейския съюз и исторически поврат в европейската енергийна политика. Укрепихме първоначалното предложение на Европейската комисия, като въведохме път към забрана на петрола и петролните продукти, прекратявайки дългосрочните договори по-рано от първоначално предложеното, и осигурихме санкции за неизпълнение“, каза Инесе Вайдере (ЕНП, Латвия), член от комисията по международна търговия.

Законодателството, по което вече е постигнато съгласие със Съвета на ЕС, беше прието с 500 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета, да получи окончателно одобрение от държавите членки, но това се счита до голяма степен за формалност, след което ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Съгласно него, дългосрочните договори за газопроводи – считани за най-чувствителни, тъй като могат да бъдат с продължителност от десетилетия – ще бъдат забранени от 30 септември 2027 г., при условие че нивата на съхранение са достатъчни, и не по-късно от 1 ноември 2027 г. За втечнения природен газ (ВПГ) дългосрочните договори ще бъдат забранени от 1 януари 2027 г.

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по газопровод.

Предвиждат се хармонизирани максимални санкции в случай на нарушения. Комисията ще подготви и забрана за внос на нефт през 2027 г. 

По време на преговорите с Датското председателство на Съвета евродепутатите настояваха за забрана на целия внос на руски нефт. Те осигуриха ангажимент от страна на Европейската комисия да представи съответното законодателство в началото на 2026 г., така че ефективната забрана да може да влезе в сила възможно най-скоро и не по-късно от края на 2027 г.

Евродепутатите настояват условията, при които се позволява временно спиране на забраната за внос в извънредни ситуации, да бъдат по-строги. Възможността за изключения от наложената забрана е предвидена с цел поддържане на енергийната сигурност в ЕС.

Въвеждат се по-високи изисквания към операторите, включително за предоставяне на по-подробни доказателства на митническите органи във връзка с държавата на произход на газа преди вноса или със съхранението му. Целта е да се отстранят пропуските и да се намали рискът от заобикаляне на правилата.

Източник: БГНЕС    
Европейски парламент Забрана на руски газ Война в Украйна
Последвайте ни
Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 17 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 23 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 17 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 20 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 1 час

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

<p>Френски земеделци блокираха с трактори ЕП в Страсбург</p>

Френски земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург

България Преди 1 час

Крайнодесният лидер Бардела отиде при тях

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

България Преди 1 час

Пострадалите от измамата с МПС-тата са десетки

Част от актьорския състав на "То: Добре дошли в Дери"

Обожавано: „То: Добре дошли в Дери“? Ето „абсолютният шедьовър“, който Стивън Кинг смята, че трябва да гледате

Преди 1 час

„Dark“, излязла на Netflix през 2017 г., е трисезонна немскоезична драма, която следи четири семейства, опитващи се да разкрият истината след изчезването на дете

<p>Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях&nbsp;</p>

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

България Преди 2 часа

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

България Преди 2 часа

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Свят Преди 2 часа

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

Снимката е илюстративна

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Свят Преди 2 часа

Тайният план на Китай за най-мощния мегаязовир в света

<p>Борисов: Последиците ще са тежки</p>

Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

България Преди 2 часа

Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка, каза лидерът на ГЕРБ

<p>Каква е позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна</p>

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Свят Преди 2 часа

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна

<p>Меси посети уникален център за диви животни в Индия</p>

Меси и звездите на "Интер Маями" посетиха уникален център за диви животни в Индия

Любопитно Преди 3 часа

Футболната легенда Лионел Меси посети по време на обиколката си в Индия центъра за опазване на дивата природа „Вантара“ в Джамнагар, основан от Анант Амбани, където се запозна отблизо със спасителните и рехабилитационни грижи за животните

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

България Преди 3 часа

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

България Преди 3 часа

Шофьорът е без опасност за живота след инцидента

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Свят Преди 3 часа

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Любопитно Преди 3 часа

Експертите по астрология посочват пет зодиакални знака, които по време на коледните празници ще усетят най-силно това благоприятно влияние

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Аня Пенчева е жури в риалити формата "Вече играеш Стоичков"

Edna.bg

Кайли Дженър разпалва страстите в червено: защо този цвят винаги е най-смелият избор! (СНИМКИ)

Edna.bg

Ман Юнайтед разследва теч: кой издаде Аморим?

Gong.bg

БФС се произнесе за Херо

Gong.bg

СДВР: Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище отивали в телефона на директора

Nova.bg

НС прие удължителния бюджет на първо четене. ПП-ДБ предлага еднократни индексации на заплатите в публичния сектор

Nova.bg