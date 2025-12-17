И зминалата година бележи важен етап в постигането на целите на специалната операция в Украйна. Руската армия спечели и здраво държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия.

Това заяви руският президент Владимир Путин, говорейки на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната.

В речта си държавният глава на Русия обобщи резултатите от настъплението на руската армия през 2025 г.

Путин: Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през 2025

Путин посочи, че руските въоръжени сили "уверено напредват и смазват врага, неговите групировки и резерви". Това включва така наречените „елитни части и формирования“, обучени в западни военни центрове и оборудвани със съвременни чуждестранни технологии и оръжия.

Според Путин, през 2025 г. над 300 населени места, включително големи градове, превърнати от Киев в укрепени опорни пунктове, изпълнени с постоянни укрепления, са попаднали под контрола на руските войски.

Руският държавен глава също така призна, че севернокорейските военни са участвали в освобождението на Курската област и са "се борили доблестно и смело срещу врага, рамо до рамо с руски войници".

Путин: Русия побеждава в "праведната битка" в Украйна

Путин припомни, че НАТО непрекъснато предоставя на Киев мащабна военна помощ и отчете напрегнатата геополитическа ситуация в света, която в редица региони "става просто критична".

Според него страните от НАТО активно изграждат и модернизират своите настъпателни сили, разработват и разполагат нови видове оръжия, включително в космоса. Междувременно в Европа "на хората се внушават страхове за неизбежен сблъсък с Русия" и подготовка за уж голяма война.

"Вече многократно съм казвал: това е лъжа, глупост, чиста глупост за някаква въображаема руска заплаха за европейските страни", подчерта Путин.

Той заяви, че Русия подкрепя изграждането на взаимноизгодно и равностойно сътрудничество със Съединените щати и европейските страни, както и формирането на единна система за сигурност в целия Евразийски регион. Според него, на този фон руските войски "демонстрират висока бойна ефективност и подготовка".

"Не ние започнахме войната през 2022 г. - разрушителните сили в Украйна, подкрепяни от Запада, по същество самият Запад разгърна тази война", обяви Путин: "Ние само се опитваме да я довършим".

Руската армия е "изпитана във война", за разлика от която и да е друга армия в света, смята Путин: "Момчетата се върнаха от фронта и знаят, че има много проблеми. Но войските са съвсем различни и са били в бой. Няма друга такава армия в света".

Според Путин президентът на Украйна Володимир Зеленски е извършил въоръжен преврат, като не е организирал избори, а украинската армия се разпада и деградира.

Путин: Всичко се развива в рамките на плана

Путин отбеляза, че Западът е решавал почти всичко, свързано с Русия, от позиция на силата, включително и с въоръжена сила, въоръжил е и е финансирал "терористите в Кавказ", а икономическите ограничения също представляват принудителен натиск, "и то какъв натиск".

"Русия не лишава никого от правото на сигурност, но в същото време настоява да се изпълняват обещанията, включително за неразширяване на НАТО на изток", подчерта Путин.

"Повтарям още веднъж, ние настояваме да се изпълняват дадените ни обещания. Мисля, че всички в тази зала разбират, че споразуменията със Съветския съюз бяха едно, а със съвременна Русия, сега, когато Съветският съюз се разпадна, са съвсем друго. Те просто напълно игнорираха всички наши интереси. В крайна сметка това доведе до държавен преврат в Украйна", обяви руският президент.

По думите му, с разгръщането на военните действия в Украйна Западът се е надявал Русия да се разпадне, докато европейските съюзници на Съединените щати са искали да спечелят от това и да компенсират минали исторически обиди.

"Украинската държавност се разпада. Това се вижда по златните тоалетни. Въоръжените сили също се влошават. Това се доказва от нарастващия брой дезертьори", отбеляза руският лидер.

"Най-важното нещо, което се случи по време на специалната военна операция, е, че Русия възвърна статута си на пълноправен суверен“, подчерта Путин: "Русия се превърна в суверенна държава във всеки смисъл на думата Възвърнахме си този статус, включително до голяма степен с вашето участие, с участието на нашите въоръжени сили".

След това Путин заплаши Украйна и Запада с нови, включително и ядрени, руски оръжия.

Президентът на Русия заяви, че аерокосмическите сили на страната получават модернизирани ракети и въздушни бомби с модули за насочвано планиране. Тази година руските военноморски сили са получили нови подводници, включително стратегическия ракетоносец "Княз Пожарски", както и 19 нови кораба и плавателни съда. Проведени са и успешни изпитания на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег "Буревестник" и безпилотният подводен апарат "Посейдон".

"Благодарение на ядреното си задвижване, тези системи ще останат уникални и единствени по рода си за дълго време", отбеляза Путин и добави, че до края на годината срещу Украйна ще бъде разположена и ракетна система със среден обсег "Орешник" с хиперзвукови ракети.

Руският държавен глава подчерта, че целите на специалната операция в Украйна "със сигурност ще бъдат постигнати".

Според Путин Русия "последователно ще решава задачите за разширяване на буферната зона за сигурност".

"Ако обаче другата страна и нейните чуждестранни покровители откажат да преговарят по същество, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства", каза руският президент.