Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

П резидентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“. От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

Днес той се срещна с представители на "БСП – Обединена левица" (БСП) и "Има такъв народ" (ИТН).

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране