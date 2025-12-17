Меси и звездите на "Интер Маями" посетиха уникален център за диви животни в Индия

Ф утболната легенда Лионел Меси посети центъра за опазване на дивата природа „Вантара“, основан от Анант Амбани, в индийския град Джамнагар. По време на визитата си в Индия световната футболна икона се срещна с болногледачи и ветеринарни специалисти и научи повече за процесите по спасяване, рехабилитация и дългосрочни грижи за животни.

Във вторник Меси посети „Вантара“ – мащабен център за спасяване, рехабилитация и опазване на диви животни в Джамнагар, като това се превърна в един от ключовите моменти по време на широко коментираното му посещение в страната.

Аржентинската легенда бе посрещната с топло традиционно приветствие, включващо фолклорна музика, цветя и обичайни ритуали, при пристигането си в обширния комплекс. Центърът е основан от Анант Амбани и е сред водещите природозащитни инициативи в региона. Меси бе придружен от съотборниците си от "Интер Маями" Луис Суарес и Родриго Де Пол. Тримата участваха в церемониален Аарти и отделиха време за разговори с персонала, ангажиран с дейностите по опазване на околната среда.

Снимки от посещението показват Меси, Суарес и Де Пол заедно с Анант Амбани и Радхика Мърчант по време на обиколката им из комплекса. В рамките на визитата Меси разгледа обширната екосистема на „Вантара“, където се отглеждат спасени големи котки, слонове, тревопасни животни, влечуги, както и животни, настанени в приемни домове.

Футболистът общува активно с болногледачи и ветеринарни експерти, като се запозна със специализираните медицински грижи, планирането на хранителните режими и процесите на рехабилитация, прилагани в центъра. Представители на „Вантара“ информираха Меси как животни, спасени от тежки и често опасни условия, преминават през постепенна рехабилитация и получават дългосрочни грижи в защитена и хуманна среда. Меси наблюдаваше ежедневните практики за хуманно отношение към животните и участваше в задълбочени дискусии с екипите, ангажирани с природозащитната дейност.

Посещението в Джамнагар се състоя ден след като Меси завърши дългоочакваното си турне GOAT India Tour, което приключи в Делхи в понеделник – последния етап от тридневното му пребиваване в страната. Турнето започна в събота в Колката, където футболната звезда бе посрещната от хиляди фенове, след което той посети Хайдерабад и Мумбай, преди да пристигне в индийската столица.