Без дебат: НС прие на първо четене т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

Б ез дебат със 149 гласа "за", 38 "против" и 12 "въздържал се" парламентът прие на първо четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г. "За" бяха групите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама нечленуващи в парламентарна група народни представители. "Против" гласуваха от "Възраждане" и "Морал, единство, чест". Въздържа се групата на "БСП-Обединенна левица". "Величие" не участва в гласуването.

Четири комисии в НС гледат проектобюджета за 2026 г.

В днешното пленарно заседание предстои депутатите да разгледат закона за бюджета и на второ четене. Преди това, за да бъде спазена конституционната процедура, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 14:30 ч.

Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии