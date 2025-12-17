България

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той

17 декември 2025, 13:30
„Народен представител от „Ново начало“, без да е провокиран по никакъв начин, се надвеси над мен и почна да ме обижда. Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня“, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента за спречкването си по-рано днес в пленарната зала с депутата Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“.

Източник: БТА

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той.

Василев обясни, че в интервю е коментирал, че в парламента има хора, които не говорят български език.

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

На въпрос дали е подходящо подобно поведение за институцията на Народното събрание, Василев запита: А този депутат подходящо ли е да присъства в зала, с купени гласове? „Всякакви методи вече срещу Пеевски и наглостта им са позволени“, каза той.

Източник: БГНЕС

По-рано днес, по време на пленарното заседание, камерите показаха размяна на реплики и физически сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от МЕЧ. Василев ритна приближилия се до мястото му Далоолу в гърдите, след това посегна и с юмрук

Източник: БГНЕС
Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Радостин Василев Гюнай Далоолу Парламент Депутати Физически сблъсък ДПС-Ново начало МЕЧ Купени гласове Обиди Пленарна зала
