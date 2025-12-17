Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

О рландо Блум разкри какви качества търси в следващата си партньорка, след като бившата му годеница Кейти Пери официализира новата си връзка в Instagram с Джъстин Трюдо.

На 13 декември актьорът даде интервю за TikTok акаунта за уличен стил The People Gallery. Разговорът беше заснет по улиците на Ню Йорк, където Орландо Блум беше попитан дали би „предпочел партньорка със стил или със средства“, пише HELLO!

„И двете“, отговори той.

По време на интервюто актьорът отправи и послание към хората, които преминават през „труден период“.

Orlando Bloom Teases His Ideal Partner After Katy Perry Breakup https://t.co/5NNaIXH7lm — E! News (@enews) December 15, 2025

„Предприемете действия, станете, създайте си рутина, правете каквото и да е. Влезте в тялото си, излезте от главата си, ако сте в главата си. Продължавайте да творите“, каза той.

Във видеото Орландо изглеждаше изключително стилен, облечен в кафяво дънково яке с кафява кожена яка, наметнато върху кремаво яке от плетена материя. Визията беше завършена с черни кадифени панталони и бейзболна шапка в същия цвят. Когато беше помолен да опише стила си, актьорът го нарече „уютен коледен комфорт“.

Попитан какъв моден съвет би дал на феновете си, Орландо подчерта, че човек трябва „да бъде себе си“ и че „автентичността винаги е най-важна“. Той препоръча пазаруването в магазини за втора употреба, въпреки че самият той носеше дрехи от висок клас.

„Това е глупаво, защото изглежда сякаш е от магазин за втора употреба, но е Prada“, каза той.

Като моден наблюдател, непринуденият, но луксозен външен вид на Орландо отразява ясното му предпочитание към семпли силуети, често реализирани чрез артикули на луксозни модни къщи. Актьорът последователно залага на удобни и елегантни ансамбли, вместо на крещящи дизайни с натрапчиви лога.

Връзката на Кейти Пери и Орландо Блум

Кейти Пери и Орландо Блум прекратиха годежа си през юли със съвместно изявление.

„Поради изобилието от скорошен интерес и разговори около връзката на Орландо Блум и Кейти Пери“, започва изявлението, „представители потвърдиха, че Орландо и Кейти са променили отношенията си през последните месеци, за да се съсредоточат върху съвместното родителство“.

„Те ще продължат да бъдат възприемани заедно като семейство, тъй като техният общ приоритет е и винаги ще бъде отглеждането на дъщеря им Дейзи Даув с любов, стабилност и взаимно уважение.“

Орландо предложи брак на Кейти на Свети Валентин през 2019 г., а на 26 август 2020 г. двойката посрещна на бял свят дъщеря си Дейзи Даув.

През октомври 2025 г. певицата потвърди новата си връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, след като двамата бяха заснети в интимна прегръдка по време на луксозна почивка с яхта край бреговете на Санта Барбара. Снимките се появиха, след като по-рано през юли Кейти и Джъстин бяха забелязани на романтична вечеря в Монреал — само седмици след като звездата официално обяви раздялата си с дългогодишния си партньор Орландо Блум.

Orlando Bloom shared the qualities he would like to have in a partner six months after splitting with Katy Perry. https://t.co/uEkKiuxTXa pic.twitter.com/tE6SxJ9eOG — E! News (@enews) December 16, 2025

Ерата на необвързания Орландо

Актьорът категорично се намира в своята „ера на необвързаността“ и изглежда се наслаждава напълно на свободата си. През юни той посети Венеция за тридневната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес.

Само час преди лодките да започнат да превозват гостите до частния остров Сан Джорджо, Орландо Блум беше забелязан да се отпуска край басейна с олимпийски размери в хотел Belmond Cipriani, където нощувката струва около 2000 паунда. Компания му правеха Леонардо ди Каприо и Том Брейди.

Очевидец разказа: „След като поплува сам, той излезе, уви кърпа около кръста си и се върна да седне с Том и Лео на масата им край басейна. Личеше си, че всички са много добри приятели, наслаждават се на компанията си и се смеят заедно, докато Орландо се подсушаваше с една от бебешко розовите кърпи на хотела. Изглеждаше в наистина добро настроение.“

Свидетелят допълва: „Том също се наслаждаваше на басейна, плувайки с очила, точно както всеки друг гост. Леонардо се държеше много дискретно, носейки черна шапка и слънчеви очила, но когато го видиш, разбира се, знаеш, че това е Леонардо ди Каприо! След като Орландо излезе от басейна, не след дълго всички се върнаха в хотел „Грити“, но като се замисля, не мога да повярвам колко близо беше това до самата сватба.“