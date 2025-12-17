Любопитно

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Орландо Блум разкри, че търси партньорка с „и стил, и средства“, докато уверено навлиза в ерата си на необвързаност след раздялата с Кейти Пери, която вече има нова връзка с Джъстин Трюдо

17 декември 2025, 13:00
Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери
Източник: Getty Images

О рландо Блум разкри какви качества търси в следващата си партньорка, след като бившата му годеница Кейти Пери официализира новата си връзка в Instagram с Джъстин Трюдо.

На 13 декември актьорът даде интервю за TikTok акаунта за уличен стил The People Gallery. Разговорът беше заснет по улиците на Ню Йорк, където Орландо Блум беше попитан дали би „предпочел партньорка със стил или със средства“, пише HELLO!

„И двете“, отговори той.

По време на интервюто актьорът отправи и послание към хората, които преминават през „труден период“.

„Предприемете действия, станете, създайте си рутина, правете каквото и да е. Влезте в тялото си, излезте от главата си, ако сте в главата си. Продължавайте да творите“, каза той.

Във видеото Орландо изглеждаше изключително стилен, облечен в кафяво дънково яке с кафява кожена яка, наметнато върху кремаво яке от плетена материя. Визията беше завършена с черни кадифени панталони и бейзболна шапка в същия цвят. Когато беше помолен да опише стила си, актьорът го нарече „уютен коледен комфорт“.

Попитан какъв моден съвет би дал на феновете си, Орландо подчерта, че човек трябва „да бъде себе си“ и че „автентичността винаги е най-важна“. Той препоръча пазаруването в магазини за втора употреба, въпреки че самият той носеше дрехи от висок клас.

„Това е глупаво, защото изглежда сякаш е от магазин за втора употреба, но е Prada“, каза той.

@thepeoplegallery Street Style with Orlando Bloom #newyorkstreetstyle #orlandobloom #ootd #prada #thepeoplegallery ♬ original sound - The People Gallery

Като моден наблюдател, непринуденият, но луксозен външен вид на Орландо отразява ясното му предпочитание към семпли силуети, често реализирани чрез артикули на луксозни модни къщи. Актьорът последователно залага на удобни и елегантни ансамбли, вместо на крещящи дизайни с натрапчиви лога.

  • Връзката на Кейти Пери и Орландо Блум

Кейти Пери и Орландо Блум прекратиха годежа си през юли със съвместно изявление.

„Поради изобилието от скорошен интерес и разговори около връзката на Орландо Блум и Кейти Пери“, започва изявлението, „представители потвърдиха, че Орландо и Кейти са променили отношенията си през последните месеци, за да се съсредоточат върху съвместното родителство“.

„Те ще продължат да бъдат възприемани заедно като семейство, тъй като техният общ приоритет е и винаги ще бъде отглеждането на дъщеря им Дейзи Даув с любов, стабилност и взаимно уважение.“

Орландо предложи брак на Кейти на Свети Валентин през 2019 г., а на 26 август 2020 г. двойката посрещна на бял свят дъщеря си Дейзи Даув.

През октомври 2025 г. певицата потвърди новата си връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, след като двамата бяха заснети в интимна прегръдка по време на луксозна почивка с яхта край бреговете на Санта Барбара. Снимките се появиха, след като по-рано през юли Кейти и Джъстин бяха забелязани на романтична вечеря в Монреал — само седмици след като звездата официално обяви раздялата си с дългогодишния си партньор Орландо Блум.

  • Ерата на необвързания Орландо

Актьорът категорично се намира в своята „ера на необвързаността“ и изглежда се наслаждава напълно на свободата си. През юни той посети Венеция за тридневната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес.

Само час преди лодките да започнат да превозват гостите до частния остров Сан Джорджо, Орландо Блум беше забелязан да се отпуска край басейна с олимпийски размери в хотел Belmond Cipriani, където нощувката струва около 2000 паунда. Компания му правеха Леонардо ди Каприо и Том Брейди.

Очевидец разказа: „След като поплува сам, той излезе, уви кърпа около кръста си и се върна да седне с Том и Лео на масата им край басейна. Личеше си, че всички са много добри приятели, наслаждават се на компанията си и се смеят заедно, докато Орландо се подсушаваше с една от бебешко розовите кърпи на хотела. Изглеждаше в наистина добро настроение.“

Свидетелят допълва: „Том също се наслаждаваше на басейна, плувайки с очила, точно както всеки друг гост. Леонардо се държеше много дискретно, носейки черна шапка и слънчеви очила, но когато го видиш, разбира се, знаеш, че това е Леонардо ди Каприо! След като Орландо излезе от басейна, не след дълго всички се върнаха в хотел „Грити“, но като се замисля, не мога да повярвам колко близо беше това до самата сватба.“

Орландо Блум Кейти Пери Идеална партньорка Моден стил Интервю Раздяла Необвързан живот Житейски съвети Уличен стил Ню Йорк Джъстин Трюдо
Последвайте ни

По темата

Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия“ от титлата ѝ

Как да получите обезщетение при проблеми с пътуването

Как да получите обезщетение при проблеми с пътуването

pariteni.bg
След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 15 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 21 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 15 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 18 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

България Преди 4 минути

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

<p>Каква е позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна</p>

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Свят Преди 55 минути

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

България Преди 1 час

Шофьорът е без опасност за живота след инцидента

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Свят Преди 1 час

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Любопитно Преди 1 час

Експертите по астрология посочват пет зодиакални знака, които по време на коледните празници ще усетят най-силно това благоприятно влияние

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Свят Преди 1 час

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна

Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище

Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище

Свят Преди 1 час

Омбудсманът изразява тревога и подчертава, че при доказване на подобни действия би било налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху правата на децата

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

Свят Преди 1 час

На митническия пункт Промахонас на българската граница гръцките производители организират осемчасова блокада, която ще започне в 12:00 ч

<p>ИТН пред Радев:&nbsp;В тази ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране</p>

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

България Преди 1 час

По-рано днес Радев се срещна с представители на "БСП-Обединена левица"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Свят Преди 1 час

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“,заявиха хакерите

Мъж е с прободни рани след сбиване, има задържани

Мъж е с прободни рани след сбиване, има задържани

България Преди 1 час

Иззет е метален нож и други веществени доказателства

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

България Преди 2 часа

От СДВР не дадоха повече информация по случая

<p>Балоните от Беларус: Контрабанда или хибридна атака</p>

Литва арестува 21 души заради балоните от Беларус

Свят Преди 2 часа

Генералната прокуратура заяви, че предполагаемата мрежа се „характеризира с много строга конспирация и разпределение на ролите“

Доналд Тръмп

Тръмп с обръщение към нацията от Белия дом

Свят Преди 2 часа

„Това беше страхотна година за страната ни и най-доброто тепърва предстои!“, написа Тръмп

Костадинов: Правителството падна заради бюджета, а сега се гласува същият документ

Костадинов: Правителството падна заради бюджета, а сега се гласува същият документ

България Преди 2 часа

"За нас най-доброто е да има нов бюджет", заяви Костадинов

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Аня Пенчева е жури в риалити формата "Вече играеш Стоичков"

Edna.bg

Кайли Дженър разпалва страстите в червено: защо този цвят винаги е най-смелият избор! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кой получи вота на Меси и защо Роналдо не гласува за „The Best“?

Gong.bg

Голяма надежда напуска Локомотив Пловдив

Gong.bg

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в Народното събрание (ВИДЕО)

Nova.bg

ИТН при Радев: Не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент

Nova.bg