Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

Това е поне трета подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна

17 декември 2025, 15:17
Източник: iStock

Б ългарски гражданин от Хасково – 19-годишният Тодор Николаев Кузмов – е обявен за изчезнал в Украйна, след като е служил като доброволец на фронта, съобщават активисти от Facebook страницата Memorial – International Volunteers for Ukraine. 

В публикацията те призовават: „Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен“, като го описват като „нашия скъп български брат“, загинал на бойното поле. 

В същото време официални потвърждения за смъртта на мъжа няма – в украинската база данни за издирвани лица той е записан като „изчезнало лице“ от 8 декември 2025 г., а мястото на изчезването е посочено като село Хрекивка в Луганска област. 

Това е поне трета подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна: преди това в бойни действия загинаха Светослав Славков край Купянск в края на 2023 г. и Владислав Младенов от Дупница през юни 2025 г.

Участието на български граждани като доброволци в бойните действия в Украйна, за съжаление, продължава да води до трагични събития. Фактите показват, че това не е изолиран случай, а част от поредица инциденти, при които наши сънародници дават живота си или изчезват в условията на конфликта. Преди текущия инцидент, свързан с Тодор Николаев Кузмов от Хасково, вече бяха регистрирани смъртни случаи на други български доброволци. Един от първите, чието име стана публично известно, е Светослав Славков. Той загина в бойни действия край Купянск в края на 2023 година.

 

