Френски земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург

Ф ренски земеделци блокираха днес подстъпите на Европейския парламент (ЕП) във френския град Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур, включваща Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Около 40 трактора се подредиха на входа към главната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха и огън, за да се сгреят. Бяха издигнати надписи, които гласят "Не на Меркосур" и "Не на реформата на Общата селскостопанска политика".

На сцената, която бе издигната за синдикалните лидери, предвождащи протеста, се качи и лидерът на френската партия "Национален сбор" Жордан Бардела, който е и председател на групата на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

ЕК предлага мерки заради вноса от Украйна

Франция продължава да отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви в неделя френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Френската позиция потенциално може да осуети планираното за идната събота пътуване до Бразилия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя възнамерява да подпише споразумението за свободна търговия с латиноамериканското обединение

France🇫🇷 NEVER underestimate the POWER of FARMERS... In Arcachon, farmers take ACTION, dumping sand to BLOCK the road at the Bassin d’Arcachon.



When pushed too far, farmers PUSH BACK. https://t.co/CblXZk5zA3 pic.twitter.com/W483ojMC9Y — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 17, 2025

Вчера членовете на Европейския парламент одобриха предпазна клауза за споразумението между ЕС и Меркосур, за да се предотвратят негативни последици за европейския селскостопански сектор от вноса от страните от Меркосур, обяви пресслужбата на ЕП.

Позицията на европарламента беше приета с 431 гласа "за" при 161 "против" и 70 "въздържал се". Преговорите с Европейския съвет за окончателния вид на законодателството бяха предвидени за днес.

Френските земеделци отново излизат на протести

Проектът за регламент определя как ЕС може временно да замрази облекченията за мита върху вноса на определени селскостопански продукти, считани за чувствителни (като птиче или говеждо месо) от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ако се прецени, че този внос вреди на производителите от ЕС.

Според европарламента ЕК трябва да започне проучване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти се увеличи средно с 5% за период от три години (в сравнение с 10% годишно в предложението на ЕК), пояснява пресслужбата на ЕП.

ЕП прие изменение, което включва план за реципрочност, съгласно който ЕК започва разследване и приема защитни мерки, когато има достоверни доказателства, че вносът, ползващ се от преференции за митата, не отговаря на съответните изисквания за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните, здравеопазване, безопасност на храните или защита на труда, приложими за производителите в ЕС.