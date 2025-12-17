Любопитно

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Дик Ван Дайк навърши 100 години - актьорът отдава дълголетието си на позитивна нагласа и липса на гняв, а научни изследвания потвърждават, че ниският стрес, оптимизмът и добрият контрол на емоциите са свързани с по-дълъг и здрав живот

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

Меси и звездите на

Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Карлос Насар и любимата му се насладиха на разходка с коне сред природата

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Почитаме свещеномъченик Елевтерий и майка му Антия, кой има имен ден

Л егендарният американски актьор и комик Дик Ван Дайк, известен с класики като Мери Попинз и Чити Чити Банг Банг, навърши 100 години на 13 декември. Той отдава забележителното си дълголетие на позитивния си мироглед и на факта, че никога не се ядосва, съобщава Science Alert.

(Във видеото: Дик Ван Дайк е доволен от професията и живота си)

Разбира се, дълголетието зависи от множество фактори – включително генетика и начин на живот, но има научни доказателства, които подкрепят твърденията на Ван Дайк.

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Много изследвания показват, че поддържането на ниски нива на стрес и оптимистичният подход към живота са свързани с по-дълъг живот.

През 1930-те години изследователи помолили група от 678 начинаещи монахини – повечето на около 22 години – да напишат автобиография при постъпването си в манастир.

Шест десетилетия по-късно техните текстове били анализирани и сравнявани със здравословните резултати на жените в дългосрочен план. Оказало се, че жените, които изразявали повече положителни емоции в ранната си възраст (като чувство на благодарност вместо обида), живеели средно с десет години по-дълго от тези, чиито писания били по-негативни.

Проучване във Великобритания също показало, че оптимистите живеят между 11% и 15% по-дълго от по-песимистично настроените хора.

Сред съветите към кандидат-столетниците има препоръки за повече слънчеви бани, умерено пиене на алкохол и ядене на шоколад

През 2022 г. изследване на около 160 000 жени от различни етнически групи установило, че тези, които се определят като по-оптимистични, имат по-голям шанс да достигнат 90-те години в сравнение с песимистите.

Едно от обясненията за тези резултати е влиянието на гнева върху сърцето. Хората с позитивна или оптимистична нагласа изглеждат по-добри в контролирането на гнева, което е важно, тъй като гневът има множество значими ефекти върху организма.

Живеят ли оптимистите по-дълго?

Гневът предизвиква отделянето на адреналин и кортизол – основните стресови хормони на тялото, особено при мъжете. Дори кратки изблици на гняв могат да доведат до влошаване на сърдечно-съдовото здраве. Постоянният стрес и гняв увеличават риска от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2 – заболявания, които са причина за около 75% от ранните смъртни случаи.

Така че, когато Дик Ван Дайк казва, че не се ядосва, това може да е една от причините за дълголетието му.

Искате ли да живеете до 100 години? Експертите разкриват 4 навика на столетниците

Има и по-дълбоко, клетъчно обяснение за влиянието на стреса върху живота, свързано с теломерите – защитни „капачета“ на краищата на хромозомите, съдържащи ДНК. В млади и здрави клетки теломерите са дълги и стабилни, но с възрастта се скъсяват и изтъняват. Когато станат твърде къси, клетките трудно се делят и възстановяват, което ускорява стареенето.

Стресът е свързан с по-бързото скъсяване на теломерите, а емоции като неконтролируем гняв могат да ускорят процеса на стареене. Медитацията, която намалява стреса, се свързва с по-дълги теломери, което означава, че по-доброто управление на гнева може да подпомогне по-дълъг живот.

Освен това оптимистите по-често водят здравословен начин на живот, включително редовни упражнения и правилно хранене, което допълнително подпомага здравето и дълголетието, намалявайки риска от сърдечносъдови заболявания.

Дори Дик Ван Дайк се опитва да спортува поне три пъти седмично.

Как да подобрим дълголетието си

Ако искате да живеете дълго като Дик Ван Дайк, е важно да управлявате стреса и гнева си.

Противно на популярното мнение, „изкарването“ на гнева чрез удари върху боксов чувал, крясъци в възглавница или бягане не помага – тези действия поддържат тялото в повишено състояние, което напряга сърдечно-съдовата система.

По-ефективно е спокойно управление: забавяне на дишането, броене на вдишванията, техники за релаксация като йога, които успокояват сърдечно-съдовата система. Това намалява напрежението върху сърцето и подпомага по-дълъг живот. Важно е да се прилага при усещане на стрес или гняв.

Също така може да се стимулират положителни емоции чрез осъзнато присъствие в ежедневието. Например, при планиране на вечеря с партньор, изберете ресторант, който наистина харесвате, или място за по-спокойна обстановка, за да имате време за разговор. Опитайте се да забавите темпото и да се насладите на момента с всички сетива.

Играта също повишава положителните емоции – за възрастни това означава правене на нещо просто за удоволствие, без конкретна цел. Това стимулира позитивни емоции и може да подобри здравето.

Съветите на Дик Ван Дайк изглежда са верни: макар да не можем да контролираме всички фактори за здравето си, управление на гнева и поддържането на позитивен подход към живота могат да подпомогнат доброто здраве и дълголетие.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

СДВР предотврати огромна имотна измама в София
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Свят Преди 1 час

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 2 часа

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Свят Преди 2 часа

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

България Преди 2 часа

Пострадалите от измамата с МПС-тата са десетки

Част от актьорския състав на "То: Добре дошли в Дери"

Обожавано: „То: Добре дошли в Дери"? Ето „абсолютният шедьовър", който Стивън Кинг смята, че трябва да гледате

Преди 2 часа

„Dark", излязла на Netflix през 2017 г., е трисезонна немскоезична драма, която следи четири семейства, опитващи се да разкрият истината след изчезването на дете

<p>Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях&nbsp;</p>

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

България Преди 2 часа

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

България Преди 3 часа

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Свят Преди 3 часа

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка" след раздялата с Кейти Пери

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка" след раздялата с Кейти Пери

Любопитно Преди 3 часа

Орландо Блум разкри, че търси партньорка с „и стил, и средства", докато уверено навлиза в ерата си на необвързаност след раздялата с Кейти Пери, която вече има нова връзка с Джъстин Трюдо

Снимката е илюстративна

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Свят Преди 3 часа

Тайният план на Китай за най-мощния мегаязовир в света

<p>Борисов: Последиците ще са тежки</p>

Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

България Преди 3 часа

Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка, каза лидерът на ГЕРБ

<p>Каква е позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна</p>

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс друго дете

България Преди 4 часа

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

Шофьор се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен

България Преди 4 часа

Шофьорът е без опасност за живота след инцидента

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Свят Преди 4 часа

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Финансова изненада очаква тези 5 зодии по празниците

Любопитно Преди 4 часа

Експертите по астрология посочват пет зодиакални знака, които по време на коледните празници ще усетят най-силно това благоприятно влияние

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Антоанет Пепе: Проядох месо, заради здравословни проблеми
Edna.bg

Edna.bg

Аня Пенчева е жури в риалити формата "Вече играеш Стоичков"
Edna.bg

Edna.bg

Григор Димитров тренира усилено в Дубай
Gong.bg

Gong.bg

Ман Юнайтед разследва теч: кой издаде Аморим?
Gong.bg

Gong.bg

СДВР: Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище отивали в телефона на директора (СНИМКА)
Nova.bg

Nova.bg

НС прие удължителния бюджет на първо четене. ПП-ДБ предлага еднократни индексации на заплатите в публичния сектор
Nova.bg

Nova.bg