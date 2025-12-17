Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Почитаме свещеномъченик Елевтерий и майка му Антия, кой има имен ден

Л егендарният американски актьор и комик Дик Ван Дайк, известен с класики като Мери Попинз и Чити Чити Банг Банг, навърши 100 години на 13 декември. Той отдава забележителното си дълголетие на позитивния си мироглед и на факта, че никога не се ядосва, съобщава Science Alert .

(Във видеото: Дик Ван Дайк е доволен от професията и живота си)

Разбира се, дълголетието зависи от множество фактори – включително генетика и начин на живот, но има научни доказателства, които подкрепят твърденията на Ван Дайк.

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Много изследвания показват, че поддържането на ниски нива на стрес и оптимистичният подход към живота са свързани с по-дълъг живот.

През 1930-те години изследователи помолили група от 678 начинаещи монахини – повечето на около 22 години – да напишат автобиография при постъпването си в манастир.

Шест десетилетия по-късно техните текстове били анализирани и сравнявани със здравословните резултати на жените в дългосрочен план. Оказало се, че жените, които изразявали повече положителни емоции в ранната си възраст (като чувство на благодарност вместо обида), живеели средно с десет години по-дълго от тези, чиито писания били по-негативни.

Проучване във Великобритания също показало, че оптимистите живеят между 11% и 15% по-дълго от по-песимистично настроените хора.

Сред съветите към кандидат-столетниците има препоръки за повече слънчеви бани, умерено пиене на алкохол и ядене на шоколад

През 2022 г. изследване на около 160 000 жени от различни етнически групи установило, че тези, които се определят като по-оптимистични, имат по-голям шанс да достигнат 90-те години в сравнение с песимистите.

Едно от обясненията за тези резултати е влиянието на гнева върху сърцето. Хората с позитивна или оптимистична нагласа изглеждат по-добри в контролирането на гнева, което е важно, тъй като гневът има множество значими ефекти върху организма.

Живеят ли оптимистите по-дълго?

Гневът предизвиква отделянето на адреналин и кортизол – основните стресови хормони на тялото, особено при мъжете. Дори кратки изблици на гняв могат да доведат до влошаване на сърдечно-съдовото здраве. Постоянният стрес и гняв увеличават риска от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2 – заболявания, които са причина за около 75% от ранните смъртни случаи.

Така че, когато Дик Ван Дайк казва, че не се ядосва, това може да е една от причините за дълголетието му.

Искате ли да живеете до 100 години? Експертите разкриват 4 навика на столетниците

Има и по-дълбоко, клетъчно обяснение за влиянието на стреса върху живота, свързано с теломерите – защитни „капачета“ на краищата на хромозомите, съдържащи ДНК. В млади и здрави клетки теломерите са дълги и стабилни, но с възрастта се скъсяват и изтъняват. Когато станат твърде къси, клетките трудно се делят и възстановяват, което ускорява стареенето.

Стресът е свързан с по-бързото скъсяване на теломерите, а емоции като неконтролируем гняв могат да ускорят процеса на стареене. Медитацията, която намалява стреса, се свързва с по-дълги теломери, което означава, че по-доброто управление на гнева може да подпомогне по-дълъг живот.

Освен това оптимистите по-често водят здравословен начин на живот, включително редовни упражнения и правилно хранене, което допълнително подпомага здравето и дълголетието, намалявайки риска от сърдечносъдови заболявания.

Дори Дик Ван Дайк се опитва да спортува поне три пъти седмично.

Как да подобрим дълголетието си

Ако искате да живеете дълго като Дик Ван Дайк, е важно да управлявате стреса и гнева си.

Противно на популярното мнение, „изкарването“ на гнева чрез удари върху боксов чувал, крясъци в възглавница или бягане не помага – тези действия поддържат тялото в повишено състояние, което напряга сърдечно-съдовата система.

По-ефективно е спокойно управление: забавяне на дишането, броене на вдишванията, техники за релаксация като йога, които успокояват сърдечно-съдовата система. Това намалява напрежението върху сърцето и подпомага по-дълъг живот. Важно е да се прилага при усещане на стрес или гняв.

Също така може да се стимулират положителни емоции чрез осъзнато присъствие в ежедневието. Например, при планиране на вечеря с партньор, изберете ресторант, който наистина харесвате, или място за по-спокойна обстановка, за да имате време за разговор. Опитайте се да забавите темпото и да се насладите на момента с всички сетива.

Играта също повишава положителните емоции – за възрастни това означава правене на нещо просто за удоволствие, без конкретна цел. Това стимулира позитивни емоции и може да подобри здравето.

Съветите на Дик Ван Дайк изглежда са верни: макар да не можем да контролираме всички фактори за здравето си, управление на гнева и поддържането на позитивен подход към живота могат да подпомогнат доброто здраве и дълголетие.