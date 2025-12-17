България

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

17 декември 2025, 13:24
С офийският градски съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност.

Над 40 минути магистратите се мотивираха защо от обвинителния акт не може да се разбере за какво точно е обвинен Демерджиев и в този смисъл не е възможно да се защитава, но и самият съд не е в състояние по тези данни, описани в обвинителния акт да прецени дали той е виновен или невинен.

Съдът отмени паричната гаранция на Иван Демерджиев

Съдът почти изцяло се съгласи с тезата на защитата, че не става ясно в какво е обвинен Демерджиев, дали той не е трябвало изобщо да сключва допълнителни споразумения за индексация на суми отделни дейности по голямата обществена поръчка за документи за самоличност, или че са неизгодни самите допълнителни споразумения.

Според съда, който цитира данните в обвинителния акт, включително и таблици, които са посочени, не може да стане ясно точно на какви формули с стъпил обвинителния акт, за да извлече такава неизгодност на делото.

Обвиниха Иван Демерджиев в безстопанственост за 1,4 млн. лева

Самият Демерджиев още в началото на заседанието поиска отвод на прокурора, който е повдигнал обвинението и внесъл обвинителния акт Ивайло Петров, тъй като, според него, той е събирал само обвинителни доказателства, не се е съобразявал с исканията на него и на защитата му.

Отвод не беше даден, но пък съдът се съобрази с исканията за прекратяване на делото.

Иван Демерджиев определи делото си, като "класически пример за политическа репресия", и го свърза с момента на внасянето му в съда и повдигането на обвиненията с негови разкрития за покровителстване на контрабандни канали от страна на високопоставени представители на МВР и на политици. Имена не бяха назовани. Сега обвинителният акт трябва да бъде преработен и внесен отново в съда. 

