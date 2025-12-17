Обожавано: „То: Добре дошли в Дери“? Ето „абсолютният шедьовър“, който Стивън Кинг смята, че трябва да гледате

„То: Добре дошли в Дери“ излъчи финала си в понеделник, и ако все още сте в настроение за ужас, ето поредицата, която Стивън Кинг смята, че трябва да гледате, съобщава Hello! .

„Dark“, излязла на Netflix през 2017 г., е трисезонна немскоезична драма, която следи четири семейства, опитващи се да разкрият истината след изчезването на дете. С развитието на поредицата се разкрива конспирация за пътуване във времето, обхващаща поколения, като много от героите се появяват в различни периоди от живота си.

Действието се развива в малък град, с „проклятие“, което преследва различни поколения от едни и същи семейства, както и с напрежение, което държи зрителя нащрек, вместо да разчита на евтини скокове на ужас. Шоуто е идеалният заместител за тези, които пропускат Пениуайз.

Поредицата спечели множество фенове по време на трите си сезона, включително писателя на ужасите Стивън Кинг, известен с творбите си „Кери“ и „Сиянието“, който в туит през 2020 г. каза: „DARK (Netflix) е тъмна и сложна… и… добре… много немска. Прекрасно шоу“.

DARK (Netflix) 10/10 Series



DO NOT sleep on this TV show! pic.twitter.com/Qnt8msNK8P — BingetownTV Podcast Network 🎬🍿 (@bingetowntv) November 14, 2023

Не само Стивън Кинг обожава поредицата. През 2021 г. BBC включва шоуто в списъка си „100-те най-велики телевизионни сериала на 21-ви век“, доказвайки успеха му като международна продукция. „Dark“ заема 58-мо място в класацията, пред програми като „House of Cards“, „Orange is the New Black“ и „House“.

Отзиви на аудиторията и критиците

Феновете възхваляват шоуто, като един пише: „Това е най-доброто нещо, което Netflix е правил. Абсолютен шедьовър на разказването на истории“, а друг добавя: „Безумно добро, всеки епизод те шокира по начини, които никога не си мислил, че са възможни. Постоянните напрегнати разкрития бяха толкова неочаквани, но свързваха историята перфектно“.

Трети пише: „Това е, може би, най-великото шоу, което съм виждал. Просто е толкова чисто. Всеки кадър е наситен със съдържание. Толкова е добро, че няма да го гледам наведнъж. Възприемам всеки епизод (възможно без да мигам) и се наслаждавам на всяко преживяване. Бих написал повече, но съзнанието ми е сериозно изуменo“.

The Best Pyscological Sci-fi Thriller Ever crafted.



Dark on Netflixpic.twitter.com/dciZSmW6sz — The Cinéprism (@TheCineprism) December 15, 2025

Феновете хвалят сюжетната линия и напрежението в поредицата. Един зрител казва: „Едно от най-добрите шоута, които съм гледал отдавна. Браво на Netflix и продължавайте в същия дух!“, а друг добавя: „Абсолютно невероятно шоу! Оригинално и те държи прикован през цялото време. Герои са толкова сложни, а актьорската игра е отлична. Едно от най-добрите шоута, които съм гледал. Не мога да спра да го препоръчвам на семейство и приятели. Обожавам го“.

Критиците също похвалиха сериала при излъчването му. В четиризвездна рецензия за The Guardian Ланре Бакаре пише: „Ако ви е харесало Stranger Things, но сте възрастен, тогава ще искате да гледате Dark – изискан, зрял, немскоезичен трилър, който се наслаждава на собствената си уникална и зловеща атмосфера“.

Говорейки за последния сезон, Патрик Кремона заявява в Radio Times: „Третият сезон на Dark е също толкова добър, колкото и двата предишни, утвърждавайки мястото на шоуто сред най-добрите оригинални продукции на Netflix“.

Кой участва в Dark?

С герои, показвани в различни периоди от живота им, сериалът е известен със своя ансамбъл от актьори. Сред основния актьорски състав през трите сезона са Андреас Пийтшман (Nuremberg), Луис Хофман (Land of Mine), Мая Шоне (Buddenbrooks) и Лиса Викари (Django).

Също така в главния състав са Мориц Яхн (SAS: Rogue Heroes), Даан Ленард Либренц (Marie Catches Fire), Оливър Масучи (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), Йордиc Трибел (Pope Joan), Джина Алице Щибиц (The Old Fox), Карлотта фон Фалкенхаин (The Eifel Practice), Стефан Кампворт (A Sacrifice), Каролине Айхорн (In the Shadows), Пол Лукс (Babylon Berlin), Дебора Кауфман (The Germans), Питър Бенедикт (The Young Karl Marx), Юлика Дженкинс (Dear Child) и Марк Вашке (Tatort).