ЖП компания "нае" две кози за косене на трева в Токио

Д ве бели кози са „наети“ в центъра на Токио да пасат тревата, с която е обрасъл празен парцел близо до гара Йоцуя в търговския център Шинджуку.

Едногодишният мъжки коцел „Наги“ и двугодишната женска коза „Поке“ се превърнаха в звезди в социалните мрежи в Яхония, откакто пристигнаха миналия месец в новия си временен дом.

East Japan Railway (JR East) заяви в X, че това е „екологичен начин за премахване на плевели“.

Животните са се превърнали в основна атракция за местните ученици и служители – които идват да си правят снимки по време на обедните почивки – както и в хит в социалните мрежи.

Експериментът в празния парцел от 900 квадратни метра започна на 9 октомври и ще продължи до около декември, „но ще приключи, след като тревата на територията бъде напълно изядена“, се казва в изявление на JR East пред AФП.

В сравнение с използването на косачки за трева и хербициди, „използването на кози, които да пасат, не само позволява непрекъснат контрол на плевелите, но и прави възможно намаляването на въздействието върху околната среда“, зобят от железниците.

Компанията е провеждала подобни опити с кози и на други места, но това е първият им опит в рамките на кръговата линия Яманоте.

През 2016 г. около 10 овце бяха разположени близо до главния околовръстен път на Париж, за да почистват тревата, въпреки оплакванията от обществеността и организациите за защита на животните, свързани с опасения, че четириногите дишат замърсен въздух, припомня АФП.