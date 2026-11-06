България

Почина големият български скулптор Вежди Рашидов

Той е получил сърдечен удар

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 8 часа / 6 ноември 2026, 08:42
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П очина големият български скулптор Вежди Рашидов. Той е получил сърдечен удар рано в петък сутрин.

Тъжната новина потвърдиха за NOVA от семейството му.

Поклонението пред Рашидов ще се състои на 12 ноември, от 11:00 часа, в Народния театър „Иван Вазов".

Кой е Вежди Рашидов?

Вежди Летиф Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред разпознаваемите имена в съвременната българска скулптура, а през годините изгражда кариера и като общественик и политик.

Завършва Художествената гимназия в София през 1970 г., а през 1978 г. се дипломира със специалност „Скулптура“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия). Негов преподавател е проф. Димитър Даскалов. В периода 1981–1990 г. самият Рашидов преподава в Художествената академия.

Творчеството му включва скулптури, рисунки и пластики. Участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми, а негови произведения са представяни в редица европейски и световни културни центрове. Има десетки самостоятелни изложби в България и чужбина, включително в Париж, Лондон, Берлин, Токио, Москва, Виена и Вашингтон.

Негови произведения се съхраняват в галерии, музеи и частни колекции в различни държави. Рашидов е автор и на статуетки за редица отличия, сред които наградата „Сирак Скитник“ на Българското национално радио и призът „Златна роза“ на фестивала на българското игрално кино.

През 2004 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. През годините получава и редица отличия, сред които орден „Стара планина“ през 2002 г. и Златния кръст на Свети Леополд през 2016 г.

  • От скулптурата до политиката

Освен с творческата си дейност Вежди Рашидов е познат и с политическата си кариера. Той влиза в политиката с ГЕРБ и е народен представител в няколко парламента.

Два пъти заема поста министър на културата – в първото правителство на Бойко Борисов от 2009 до 2013 г. и във втория кабинет на ГЕРБ от 2014 до 2017 г.

По време на управлението му е реализирана българска изложба в музея „Лувър“ в Париж през 2015 г. Събитието представя българското културно наследство пред международна публика и предизвиква широк обществен интерес.

Рашидов е председател и на Комисията по културата и медиите в 44-ото Народно събрание. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание след продължителни неуспешни опити на депутатите да изберат ръководител на парламента. Той заема поста до разпускането на парламента през февруари 2023 г.

През годините Вежди Рашидов съчетава артистичната си работа с обществената и политическата дейност, като остава една от разпознаваемите фигури в българския културен и политически живот.

  • Последно „Сбогом”

Депутатите в парламента почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов. 

"С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание", каза председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова след откриването на днешното пленарно заседание.

"Това е човек, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот, отбеляза тя и призова да почетат паметта му с едноминутно мълчание. Поклон пред паметта му", каза още Доцова. 

"България загуби Вежди Рашидов - изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие. Творчеството му ще остави незаличима следа в българската култура". Това каза премиерът Румен Радев по повод кончината на Вежди Рашидов.

"Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни и съобразени със силните на деня. Поклон пред светлата му памет!", добавя премиерът и изразява съболезнования на семейството и близките му.

"Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие. Той не позволяваше на злобата на деня, на политически и лични пристрастия да оковат тази свобода. Смело и на глас изразяваше своите позиции без притеснения, че конюнктурата може да не одобри". Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на скулптора, общественик, бивш министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов.

Държавният глава заявява, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия си живот, а днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път. „Вежди Рашидов раздаваше щедро таланта си, получи заслужено признание у нас и в чужбина. Със своя почерк оставя незаличима диря“, посочва президентът Йотова.

И отбелязва готовността на Вежди Рашидов винаги да изслуша и приеме чуждото мнение, както и достойнството му да признава грешките си, което днес малцина правят. “Рашидов казваше, че често ние, българите, не уважаваме свободата и не знаем какво да правим с нея – и беше прав. Прав беше, че трябва да имаме заслужено самочувствие и гордо да отстояваме себе си на европейската и международната сцена“, заявява държавният глава.

Съболезнования за кончината на Рашидов изрази лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа той в пост в социалната мрежа Facebook. 

"Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път. Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки. През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят", пише още Борисов. 

"От името на ПГ на ГЕРБ поднасям съболезнования. Това е голяма загуба за вашата група, но смятам, че е голяма загуба и за българското общество. Много често той беше извън рамките, които обществото и политиката поставяха пред него. Казваше това, което мисли, обичаше да обединява и да събира хората. Неслучайно беше избран за председател на едно Народно събрание, в което всички бяхме разединени. Той беше първият български гражданин от турски произход, който оглави българския парламент. Успя да обедини иначе несъвместими политически формации. Беше много интересно да се работи с него. Като министър на културата остави редица завършени проекти, които ще останат значими и занапред. И аз, и нашата парламентарна група считаме, че България загуби един ценен човек". Това заяви от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ.

"Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му!", написа в профила си в социалната мрежа и примата на българската музика Лили Иванова. 

И допълва: "Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Поклон пред паметта ти!  Съболезнования на семейството на Вежди Рашидов!. 

"Има хора, които взимат и такива, които се раздават. Поклон пред Вежди Рашидов! Човекът, който направи най-много за българската култура. От всички опитали се да ръководят процесите, най-много. Благодаря за миговете на доверие!",  написа във Facebook актьорът и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов по повод кончината на скулптора. 

„Сбогом, Вежди! Ще те те помним! Ще ни липсваш!“, написа в социалните мрежи председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев.

„Велик Българин! Загубихме Вежди….Сбогом, Брат…“, написа художникът Красен Кралев.

„България загуби Вежди Рашидов - човек и творец, който не се побира в рамки! Той оставя не просто диря, той оставя след себе си светъл път... Благодаря му за ценните съвети, които ми даде! Днес се покланям дълбоко пред паметта му!“, написа художничката графичка Катя Костова.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Вежди Рашидов скулптор политик Министър на културата почина скулптура ГЕРБ Народно събрание изкуство Лувър
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