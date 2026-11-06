Бомбените сигнали срещу самолети са отправени чрез имейли

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Б омбените заплахи срещу трите самолета, които в четвъртък кацнаха аварийно в България, са били отправени чрез имейли. Вероятната цел е да бъде предизвикано напрежение и да се провери как европейските държави реагират на подобни сигнали. Около тази оценка се обединиха директорът на Ръководство „Въздушно движение“ (РВД) Иван Дяксов и експерти.

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Електронните съобщения са били изпратени, преди трите самолета да навлязат в българското въздушно пространство. Според експерти хората зад заплахите може да се опитват да проверят процедурите, по които действат европейските държави, както и да съберат информация за реакцията на службите.

Междувременно в електронната поща на NOVA днес преди обяд е получено съобщение със заплаха за бомба в сградата на медията, както и в сгради в цяла Европа. Авторът твърди, че е един от лидерите на групата, отговорна за бомбените заплахи срещу самолети на континента.

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В „Нова Броудкастинг Груп“ незабавно е задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации. Телевизионното и радиоизлъчването не е било прекъснато. След извършването на необходимите проверки от компетентните органи работата на всички служители е възстановена.

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Имейлите са изпратени преди самолетите да навлязат в България

Директорът на РВД Иван Дяксов коментира, че електронните съобщения са изпратени от „незнайни организации“, чиято цел е да всяват смут.

„Някои от тях са адресирани до пощите на нашите летища. В цяла Европа има поне 24 такива случая през последната седмица“, посочи Дяксов.

По думите му за единия от заплашените самолети, кацнали в България, е известно, че е напускал германското въздушно пространство, когато е получена заплахата. Другият, излетял от Копенхаген, също е бил извън българското въздушно пространство, вероятно над Полша.

За самолета, който е бил пренасочен към Пловдив, Дяксов обясни, че решението е на командира на въздухоплавателното средство, съгласувано с авиокомпанията.

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Експерти: Целта е да се изтощават ресурсите и да се проверява реакцията на държавите

Според експерти подобни сигнали могат да бъдат определени като форма на въздушен тероризъм.

„Има две държави в света, които имат интерес от дестабилизация на Европа – Русия и Иран“, заяви експертът по национална сигурност полк. Асен Пейчев. Това е негова оценка за възможните заинтересовани страни, а не доказателство за тяхно участие в отправянето на заплахите.

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Експертът по киберсигурност Любомир Тулев смята, че целта е едновременно да се изразходват ресурсите на службите и да се провери реакцията на държавите от НАТО.

„Те целят хем да изтощават ресурсите, хем да проверяват как реагират натовските държави“, коментира Тулев.