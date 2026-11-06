Парчета бетон паднаха от Аспаруховия мост върху автомобил във Варна, жена се размина на косъм

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П арчета бетон се откъртиха от Аспаруховия мост във Варна и паднаха върху паркиран автомобил. Собственичката на колата се разминала на косъм от наранявания, след като едно от парчетата паднало само на метри от нея, а друго се стоварило върху автомобила ѝ.

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Мостът е на около половин век, а през годините по него са извършвани предимно частични ремонти. По съоръжението могат да се видят корозирала арматура и обрушени бетонни ръбове.

Аспаруховият мост е основна транспортна връзка за Варна. Той свързва северната и южната част на Черноморието, както и няколко квартала на града с централната му част.

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Три пъти на косъм от удар

Потърпевшата Мира Хаджиева разказа пред NOVA, че на три пъти се разминала с удар от падащите парчета бетон. Първото паднало пред нея, докато отключвала автомобила си. Второто се стоварило върху колата, а в рамките на около половин час паднало и трето парче.

По думите ѝ ремонтът на автомобила ще струва скъпо заради множеството нанесени щети.

Хаджиева посочва, че подобни инциденти са се случвали и с нейни колеги преди години.

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Тя е категорична, че ще потърси правата си и вече е наела адвокат, като е предприела необходимите действия.

„Днес е ударена кола, утре ще е човек“, предупреждава жената.

На мястото паркират и други автомобили, чиито собственици също са изложени на риск от падащи части от съоръжението.