„Отвъд сериалите“ в „Темата на NOVA”

О т теленовели, с които израснаха цели поколения – до глобална индустрия за милиарди. Какво се крие отвъд едни от най-известните телевизионни сериали? В събота в „Темата на NOVA” журналистът Десислава Жаблянова и операторът Мартин Ангелов ще върнат лентата десетилетия назад към едни от най-обичаните драматични образи.

Специално за зрителите на NOVA актрисата, изиграла ролята на незабравимата Касандра – Корайма Торес, разкрива непознати факти около заснемането на световноизвестния латиноамерикански сериал. През 90-те години теленовелите се превръщат във феномен в България, а само няколко години по-късно по NOVA започва излъчването и на първата българска съвременна серийна драма – „Забранена любов“.

Какви истории от снимачния процес пазят до днес актьорите Саня Борисова и Фахрадин Фахрадинов? И как се създават сериали от ново поколение в най-модерните студийни комплекси в Турция? Очаквайте срещи с известни лица и зрелищни моменти от „кухнята” на нови телевизионни сериали. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.