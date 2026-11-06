„Жената каза и ние решихме“, Renault Clio ще е (ВИДЕО РЕВЮ)

Х илядолетия наред дъщерята на Зевс разказва човешката история, от която последните 36 години са само миг, но за Renault те са свързани с успех, който извежда най-популярния модел на Режията до званието „Най-продаван френски автомобил“. Clio е в своето шесто поколение и над 17 млн. продадени автомобила от 1990 г. насам. Ако всички те бъдат подредени в колона, тя ще е дълга над 48 000 км, което се равнява на 1,7 пъти обиколката на Земята!

Подобно постижение говори за качествата, които притежава Renault Clio, което миналата година успя да се нареди на втора позиция по продажби в Европа, макар че това бе последната година на пазара на петото поколение на модела. Сега новото, шесто поколение, предлага на клиентите от всичко познато по повече: съществено увеличени размери, с това и вътрешно пространство, по-сериозни динамични характеристики, особено в хибридната версия, но въпреки това разходът на гориво е поразително нисък. А последното е от особено значение днес, когато цените на горивата създават мигрена само като ги видиш на бензиноколонката.

Всичко това прави избора на Renault Clio повече от логичен от моя гледна точка. Но, когато говорим за покупката на автомобил, това решение, свързано със сериозен бюджет, изисква погледа и женската гледна точка. Затова във видеото, което може да изгледате, си имам второ мнение, при това на дама, която върти по над 40 000 км годишно. Избрах колежката Елизабет Методиева, главен редактор на Edna.bg, за да имам втора перспектива на моите размисли и страсти, които често задълбават в специфики, за които дамите нехаят. А и, да не се залъгваме, дори и на „бойното поле“, което ние, мъжете, си мислим, че доминираме, правилото „жената каза и взехме заедно решение“ отдавна е факт.

Източник: CarMarket.bg

С Бети обаче сме на едно мнение: дизайнът на Clio получава отличен 6 и от двама ни. Същото важи и за този прекрасен червен цвят (Absolute Red) в изпълнение espritAlpine, на който черният гланц си пасва идеално. Фаровете с формата на котешки очи са елементът, който привлича най-много Елизабет, за мен 3D-ефектът на ромбовете в радиаторната решетка са другият акцент отпред. Естествено, няма как да подминем и С-образните дневни светлини. Изразените колесни арки и релефен преден капак придават на Clio още по-категорично излъчване на пътя.

Компактните размери на Clio често са правили автомобила пригоден предимно за града, но това в никой случай не може да се каже за „шестицата“, която е нараснала драстично на размери, макар да ползва същата платформа: автомобилът е със 7 см по-дълъг и с 4 см по-широк, което осигурява по-стабилна стойка и повече пространство в купето (+11 мм на височина). Добавям и 18-цоловите джанти, които, освен че стоят много добре, гарантират по-стабилно поведение на Clio извън града.

Източник: CarMarket.bg

Капкообразната форма на профила завършва в скритите дръжки на задните врати, но за мен най-впечатляващ е дизайнът на задната част. Аналогията тук с италиански дизайн, на Alfa Romeo или дори Ferrari, е само атестат за работата на дизайнерите, постигнали форми, които не съм очаквал от автомобил в сегмент В. Стоповете са впечатляващи, както и самият ръб на петата врата, оформен като спойлер, над който покривът завършва с истински такъв.

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Подобно на габаритите, задвижващата система (в този конкретен случай) също е нараснала във всички аспекти, освен един, ключовият. E-Tech full hybrid бе въведен в предишното поколение на модела, в което генерираше 145 к.с. Сега имаме увеличаване на работния обем от 1,6 на 1,8 литра, благодарение на което максималната мощност е увеличена с 15 к.с. и 22 Нм до 160 к.с. и 270 Нм. Капацитетът на батерията в този самозареждащ се хибрид също е нараснала от 1,2 на 1,4 kWh, захранваща два електромотора.

Всичко това предполага и увеличение на разхода на гориво, но това е единственият параметър, който е спаднал. Така средният разход на гориво (с 16-цолови колела) е впечатляващите 3,9 л/100 км (до 40% по-ниска консумация спрямо аналогичен модел с ДВГ), по-нисък от по-маломощната система в предходното поколение.

Французите казват, че хибридната система на Clio позволява движение в електрически режим до 80% от времето в града. Или движение на ток до 60 км/ч, когато батерията е с достатъчно заряд. Всички тези цифри позволяват на модела пробег до 1000 км с един резервоар от 39 литра гориво.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът е извървял сериозен път в правилната посока спрямо предишните поколения на Clio. Широкоекранното табло – състоящо се от два 10-инчови дисплея, разположени под лек ъгъл (във формата на буквата V) – придава модерно и цялостно излъчване. Системата е базирана на Google Automotive, което реално означава, че апликациите, които сте свикнали да ползвате на Android смратфон ги имате директно на екрана на автомобила си. Говорим за 100 приложения от Google Store, говорим за плейване на видео съдържание от YouTube или браузване в Google Chromе. Естествено, имате и Google Maps, чрез който, влизайки в профила си, може лесно да стигате до запаметените таверни в Гърция.

И всичко това с достатъчно физически бутони там, където са най-необходими, за контрол на климатика, което увеличава ергономията в купето. В изпълнение espritAlpine материалите са нещо, което заслужава да бъди изтъкнато. Воланът е масивен (може би една идея по-голям от идеалното) и удобен за хващане. От друга страна той е по-директен спрямо предходното поколение, което на такъв път, комбинирано с големите колела, е чудесно като стабилност. В градски условия пък е оптимизирана маневреността, тъй като пълното завъртане на волана от ляво надясно или обратно отнема не 3,3 оборота, както досега, а 2,6 оборота.

Ако пък пътувате сам, бихте могли да си лафите с Google Gemini. Седалките осигуряват добра опора при дълги пътувания.

Източник: CarMarket.bg

На пътя Renault Clio E-Tech Hybrid остава впечатление на отзивчив и пъргав компактен автомобил, стойката на който в завой вече е далеч по-стабилна. Увеличението на мощността е съкратило времето за ускорение от 0 до 100 км/ч с една секунда – до 8,3 секунди, като самото ускорение се усеща достатъчно динамично. Работата на хибридната система е по-плавна и по-равномерна в сравнение с предишната версия. Подобрената логика на скоростната кутия е елиминирала резките превключвания преди. Возията с 18-инчовите джанти е стегната, без да се натрапва по неравните пътища у нас. В крайна сметка инженерите са успели да намерят баланса между комфорт, рафинираност и реална динамика.

Източник: CarMarket.bg

Аз съм тясно обвързан с темата пътна безопасност. Две години по ред „Нет Инфо“ застава зад една много масирана медийна кампания за пътна безопасност, затова на финала ще вмъкна, че Clio е оборудван с до 29 системи за активна и пасивна безопасност. Две от тях са най-натрапчиви – тези за предупреждението за превишена скорост и системата за поддържане лентата на движение. За щастие Renault предлага много лесен и бърз начин за изключването им – само чрез натискане на един бутон. Дребен, но показателен факт за ергоночията и вниманието към детайла.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Renault Clio full hybrid E-Tech

Размери

Дължина, мм: 4116

Широчина, мм: 1768

Височина, мм: 1451

Междуосие, мм: 2591

Тегло, кг: около 1271

Двигател

Тип: атмосферен, 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1789

Системна мощност, к.с. при об/мин: 160 при 5250

Системен въртящ момент, Нм при об/мин: 270 при 1800

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,3

Среден разход, л/100 км: 3,9

Вредни емисии СО2, г/км: 89

Стартова цена на модела, евро с ДДС: 19 900

Стартова цена на модификацията, евро с ДДС: 24 900

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