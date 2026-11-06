Рецидивисти пребиха десетки клиенти в заведения в София, единият пуснат по погрешка от ареста

К адри от нощен бар в центъра на София показват едно от серията нападения на трима мъже. В края на февруари тази година те нахлуват и пребиват клиенти на заведение. След като бягат оттам, чупят носа и избиват зъби на друг човек на улицата. Три месеца по-рано същите мъже пребиват клиенти на заведение за бързо хранене в София. А след задържането им единият се оказва пуснат по погрешка, въпреки че е трябвало да бъде в ареста, съобщи NOVA.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов казва: "Става дума за напълно преднамерена, целенасочена, непровокирана агресия. Към настоящия момент тримата подсъдими са с предявени 14 обвинения".

В нощта на 28 февруари мъж отишъл в бара на улица „Шести септември” в София, за да прибере приятелите си. На сепарето до тях седнали тримата непознати, които малко по-късно започнали да нападат посетителите без причина. Мъжът разказва, че тримата са се държали като бабаити, седнали до него и приятелите му и се държали провокативно. Това накарало компанията да се премести. "Седнах на бара, тръгнах да си поръчвам и единият дойде при мен, започна да размахва някакъв плик пред лицето ми. Аз му казах да ме остави на мира. В следващия момент ме удари по носа. На въпроса ми защо го направи, той ми каза: "А, извинявай, обърках се".

След първия удар насилието продължило. На записи от охранителните камери се вижда как тримата мъже обръщат маси и столове и нападат останалите клиенти на заведението.

Мъжът разказва, че започнали да блъскат, да чупят, да хъврлят маси и столове по хората. "Свалиха един човек на земята и тримата почнаха да го ритат между масите, другите хора се отдръпнаха", разказва той.

Допълва, че човекът, който първоначално е отишъл при него, го е ударил отново по носа. "Усетих, че е счупен, тръгна кръв, имаше разкъсване на горе", допълва пострадалият. Той разказва още, че атаката в заведението се е случила без никаква причина, а нападателите били в адекватно състояние.

Друг клиент чул женските писъци и излиза от тоалетната. Видял как един от нападателите крещи на барманките. Опитал се да го отдалечи, но тогава ударите се насочили към него.

Мъжът споделя още, че след като се опитал да помогне, отново бил нападнат - този път от трима души, които започнали да го удрят по цялото тяло Пострадалият паднал и в този момент бил ударен с дръжката на сгъваем нож по главата. Последвала и заплаха, че ще бъде намушкан. По цялото тяло имал белези от побоя, а на главата имал рана, окото му също било засегнато.

От заведението подали сигнал с паник бутон. На място пристигнали четирима охранители. Един от тях разказва, че чул писъци за помощ и видели кръв. Охранителят дръпнал един от нападателите, който обаче го ударил два пъти в главата. "Зашемети ме, паднах назад до колоната, при което лицата излязоха от заведението", допълва още той. И допълва, че негови колели споделили, че един от нападателите размахвал нож и заплашвал при напускането на сградата.

Тримата успели да избягат. На място пристигнала и полиция.

След бягството от бара нападенията продължили. Този път в района на НДК, където счупили носа и избили зъби на друг мъж. Пострадалият минавал оттам с негов приятел. Мъжете споделят, че са заплашени - да дадат пари или ще им бъде "разбита" главата. Единият от нападателите посягал с бутилка. "Всичко стана толкова бързо, че докато се усетим, те даже си тръгнаха", споделят един от пострадалите.

Мъжът със счупеният нос бил откаран в болница, направена му е операция на носа в "Пирогов". Лечението му продължава още - към момента е с временни импланти на зъбите, трябва да бъдат поставени постоянни.

Скоро след нападенията, тримата мъже са задържани.

Разследващите установяват, че това са 28 годишният Мирослав Цаков и братята Красимир и Цветан Пантови - на 19 и на 22 години.

И тримата с богати криминални досиета. Двама от тях са осъждани.

Говорител в СРП Георги Коджаниколов обяснява: "Единият от тях е осъждан за управление на моторно превозно средство, след употреба на наркотични вещества и за държане на наркотични вещества. Другият е осъждан за грабеж. Тримата имат множество висящи производства, включително и за грабежи, телесни повреди. Някои от тези производства са на финална права - разследвания вървят към приключване и предстои внасянето им в съда. И към настоящия момент тримата подсъдими са с предявени 14 обвинения".

Обвиненията обаче не са само за нощта на 28 февруари. Три месеца по-рано, на 11 ноември миналата година, тримата нападнали клиенти на заведение за бързо хранене на улица „Георги Сава Раковски“ в София. Отново напълно непознати за тях хора. "Директно са започнали да се заяждат с тях, да отправят провокативни изрази, реплики, включително и жестове. Вследствие на провокацията, един от пострадалите решава да напусне заведението, за да деескалира ситуацията временно. Отвън на улицата е последван от обвиняемите и последвал шамар. Пострадалият е паднал на земята, след което е последвал побой. Междувременно от заведението са излезли негови приятели, които са се опитали да ескалират конфликта. Овиняемите изваждат ножове и започнали да ги размахват. Единият от пострадалите остава на земята и е пребит, удрян и с твърдата част на нож", обяснява Коджаниколов.

В опит да се спасят, част от клиентите се врънлаи в заведението и затворили вратата. Коджаниколов разказва, че един от нападателите счупил врата. Пострадалите във въпросната нощ са 10 души, получили са наранявания. На нападателите са повдигнати обвинени за четири престъпления - причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, унищожаване и повреждане на чуждо имущество, хулиганство и грабеж. "По данни от свидетелските показания подсъдимите са се намирали в превъзбудено и неадекватно състояние", допълва още говорителят.

След това нападение тримата са били освободени срещу парична гаранция. А след насилието в нощния бар през февруари са оставени за постоянно в ареста. Разследванията се обединени и делото влиза в съда. На едно от заседанията обаче Красимир Пантов пристигнал сам, без конвой , въпреки че трябва да е зад решетките. Пред съда обяснил, че е пуснат по погрешка. Съдийката е била изненадана, казва една от жертвите на нападателите.

Коджаниколов казва, че не знае колко дни Пантов е бил на свобода, но към момента на съдебното заседание е бил с действаща мярка за неотклонение задържане под стража. Явил се е доброволно сам. Причините, довели до тази ситуация, към настоящия момент не са известни на прокуратурата. Подсъдимият е бил задържан в съдебна зала и върнат в ареста.

NOVA потърси обяснение и от правосъдното министерство, от което изпратиха и отговор:

„По повод ваше запитване относно Красимир Красимиров Пантов, Ви информираме, че със заповед на главния директор на Главна дирекция "Изпълнения на наказанията" е назначена проверка, която да изясни правното положение на лицето. Към момента Красимир Пантов се намира в затвора гр. София”.

И все пак, кой е допуснал освобождаването му по погрешка и кой носи отговорност, от предоставения отговор, не става ясно. Пострадалите се страхуват, че тримата нападатели могат скоро да излязат на свобода, тъй като адвокатите им искат да сключат споразумение с прокуратурата.

Потърпевши казват, че нападателите имат много присъди и нямат представа как след затвора ще бъде корегирано тяхното поведение. "Трябва сурово да бъдат наказани, защото това са потенциални убийци", казва една от жертвите. Въпросните биячи се срещат в градинката пред "Св. Седмочисленици" в София, набелязват жертви, ходят в заведения, "за да бият и тормозят", казва още един от пострадалите.

"Още на досъдебна фаза имаше желание от страна на подсъдимите и техните адвокати за сключване на споразумение с представител на Софийска районна прокуратура. Но до такова не се стигна. Имат ли основание пострадалите да се притесняват, че към тях може да има реваншизъм? Аз мога да заявя, че СРП ще направи всичко по силите си, това да не се случва", заяви говорителят на прокуратурата.

Защитникът на обвиняемия Мирослав Цаков отказа интервю с мотива, че делото е висящо в районния съд. Уточни, че очаква законосъобразно решение. Адвокатът на братята Красимир и Цветан Пантови също отказа коментар.