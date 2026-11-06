Отмениха блиц контрола, предвиден за днес в Народното събрание

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По предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова депутатите отмениха блиц контрола, който по правилник се провежда всеки първи петък от месеца с участието на министър-председателя и вицепремиерите. Вместо него в дневния ред бяха включени три законодателни точки, след които ще се проведе редовният парламентарен контрол.

Предложението беше прието със 120 гласа „за“, подадени от народните представители на „Прогресивна България“.

Така депутатите ще продължат с второто четене на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници. Дебатите по тях започнаха в сряда, но бяха прекратени заради края на пленарното заседание.

Втора точка в програмата е ратифицирането на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Узбекистан, от друга.

Третата точка предвижда ратифициране на Конвенцията за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация.

Спор за отмяната на блиц контрола

Александра Стеркова от „Демократична България“ поиска прегласуване на предложението, като настоя преди това да бъде извършена проверка на кворума. В залата се регистрираха 124 народни представители.

„След като премиерът и министърът на финансите се скриха от блиц контрола, за да не отговорят на въпроси защо бюджетът закъснява, какво има в него, защо ще бъде представен в УНСС, вкарваме точки и отлагаме за по-късно парламентарния контрол“, заяви Стеркова.

Председателят на парламента Михаела Доцова ѝ припомни, че след края на вчерашното пленарно заседание е бил свикан председателски съвет, на който всички парламентарни групи са били информирани за предстоящите промени в програмата.​