Бой и заплахи заради кредити: 24-годишен изнудвал хора за стотици хиляди левове

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24-годишен мъж от Камено е задържан по обвинение в изнудване на няколко души, които принуждавал да теглят потребителски кредити от различни банкови и кредитни институции и да му предават получените суми. В замяна обещавал да изплаща месечните вноски по заемите, но не спазвал поетите ангажименти.

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Когато потърпевшите започвали да го търсят заради неизплатените задължения, мъжът прибягвал до физическо насилие и заплахи, включително заплахи за убийство.

Обвиняемият не е криминално проявен и не работи. По информация на разследващите обаче той и семейството му демонстрирали доста охолен начин на живот.

Срещу 24-годишния мъж са повдигнати обвинения за изнудване и закана за убийство. Предвиденото в закона наказание за първото престъпление е до шест години лишаване от свобода, а за второто - от две до осем години затвор.

На обвиняемия е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, като прокуратурата ще поиска от съда да му бъде определен постоянен арест.

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Престъпната схема действала повече от година

Схемата е действала повече от година, а установените до момента щети възлизат на между 100 000 и 200 000 лева. Това съобщи пред NOVA административният ръководител на Районната прокуратура в Бургас прокурор Мария Маркова.

„Към настоящия момент са установени няколко лица, но предвид обществения отзвук на съответното деяние очакваме да бъдат подадени сигнали и от други пострадали“, заяви тя.

По думите ѝ жертвите са били принуждавани многократно да поемат финансови задължения към различни банкови и кредитни институции. Срещу тях били упражнявани физическа сила и заплахи, за да теглят заеми на свое име и да предоставят парите на обвиняемия.

Той обещавал да поеме изплащането на кредитите, но впоследствие не изпълнявал ангажиментите си.

„Повечето от лицата са били принуждавани многократно да теглят заеми. В момент, в който това вече е било невъзможно за тях, тъй като самите те са с много нисък социален статус и действително се нуждаят от парични средства, се е стигало дотам, че не са били в състояние дори чисто физически да откажат на лицето, както и впоследствие да изплащат поетите финансови ангажименти“, обясни прокурор Маркова.

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Разследват нанесените телесни повреди

Сигналите до полицията били подадени след многократни случаи на принуда спрямо едни и същи хора.

По случая са назначени експертизи, които трябва да установят характера и степента на телесните увреждания, нанесени на пострадалите.

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Според прокурор Маркова дори установяването на леки телесни повреди може да представлява квалифициращо обстоятелство и да доведе до налагането на по-тежко наказание.

От прокуратурата очакват и други потърпевши да подадат сигнали, за да бъдат изяснени всички случаи на принуда и размерът на причинените финансови щети.