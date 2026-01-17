България

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и бившият министър-председател на Великобритания сър Тони Блеър са сред основателите на т.нар. „Съвет за мир“

17 януари 2026, 08:37
Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп
Източник: БГНЕС

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и бившият министър-председател на Великобритания сър Тони Блеър са сред основателите на т.нар. „Съвет за мир“ за Газа, съобщи Би Би Си (BBC).

Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър също ще бъдат част от „основния изпълнителен съвет“, съобщи Белият дом в изявление в петък.

Тръмп ще бъде председател на съвета, който е част от неговия 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“. Очаква се органът временно да поеме управлението на ивицата Газа и да ръководи процеса по нейното възстановяване.

В изявлението се посочва още, че българският политик и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов ще бъде представител на Съвета за мир на място в Газа и ще работи с Националния комитет за управлението на Газа (NCAG).

Сред останалите членове на основния изпълнителен съвет са Марк Роуън – ръководител на инвестиционен фонд, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът по националната сигурност на САЩ Робърт Гейбриъл.

Всеки член ще отговаря за ресор, „критичен за стабилизирането на Газа и нейния дългосрочен успех“, се казва в изявлението на Белия дом.

В четвъртък (15 януари) Тръмп заяви, че съветът вече е сформиран, като го нарече „най-великият и най-престижният съвет, събиран някога – по всяко време и на всяко място“. Белият дом допълни, че през следващите седмици ще бъдат обявени още членове.

Сър Тони Блеър беше министър-председател на Великобритания от 1997 до 2007 г. и въведе страната във войната в Ирак през 2003 г. След напускането на поста той беше пратеник за Близкия изток на т.нар. Квартет (САЩ, ЕС, Русия и ООН).

В тази си роля Блеър се фокусира върху икономическото развитие на Палестина и създаването на условия за решение с две държави.

Той вече е участвал във високопоставени разговори за бъдещето на Газа със САЩ и други страни. През август се включи в среща в Белия дом с Тръмп, на която бяха обсъждани планове за територията – определени от Уиткоф като „много всеобхватни“.

През септември британският здравен министър Уес Стрийтинг заяви пред Би Би Си, че включването на Блеър в подобни разговори, с оглед ролята му във войната в Ирак, „би повдигнало някои вежди“. В същото време той припомни ролята на Блеър при сключването на Споразумението от Разпети петък през 1998 г., което сложи край на конфликта в Северна Ирландия. „Ако той може да пренесе тези значителни умения – както в дипломацията, така и в държавното управление – това може да бъде само от полза“, каза Стрийтинг.

Новината идва след обявяването на отделен 15-членен палестински технократичен комитет – Национален комитет за управлението на Газа (NCAG), който ще отговаря за ежедневното управление на следвоенна Газа. Комитетът ще бъде оглавен от Али Шаат – бивш заместник-министър в Палестинската автономия, която управлява части от Западния бряг.

Планът на Тръмп предвижда и разполагането на Международна стабилизационна сила в Газа, която да обучава и подпомага палестинските полицейски сили, а Белият дом съобщи, че ще бъде разположена Международна стабилизационна сила, която да обучава и подпомага палестинските полицейски сили, като ръководител ще бъде американският генерал Джаспър Джефърс.

Мирният план на САЩ влезе в сила през октомври и вече е във втората си фаза, но остава неясно бъдещето на Газа и 2,1 милиона палестинци, които живеят там.

В рамките на първата фаза „Хамас“ и Израел се договориха за примирие през октомври, както и за размяна на заложници срещу затворници, частично изтегляне на израелските сили и увеличаване на хуманитарната помощ.

По-рано тази седмица Стив Уиткоф заяви, че втората фаза ще включва възстановяването и пълната демилитаризация на Газа, включително разоръжаването на „Хамас“ и други палестински групировки.

„САЩ очакват „Хамас“ да изпълни изцяло своите задължения“, предупреди той, като уточни, че те включват и връщането на тялото на последния загинал израелски заложник. „Неспазването им ще има сериозни последици“.

Въпреки това примирието остава крехко, като и двете страни се обвиняват взаимно в многократни нарушения. От влизането му в сила близо 450 палестинци са били убити при израелски удари, съобщава контролиранoто от „Хамас“ министерство на здравеопазването в Газа, докато израелската армия твърди, че през същия период трима нейни военнослужещи са били убити при атаки на палестински групировки.

Хуманитарната ситуация в територията остава тежка, според ООН, която подчертава необходимостта от безпрепятствен поток на жизненоважни доставки.

Войната в Газа беше предизвикана от нападението на „Хамас“ срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Оттогава при израелски атаки в Газа са загинали над 71 260 души, според здравното министерство на територията, контролирано от „Хамас“.

