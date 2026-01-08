Свят

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

8 януари 2026, 20:47
Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа
Източник: EPA/БГНЕС

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен, предаде "Асошиейтед прес".

По-рано днес Младенов проведе срещи с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим.

Нетаняху съобщи за назначението именно след срещата с Младенов. Към съобщението има снимки на Нетаняху и Младенов и кратко видео без звук, на което се вижда как те се ръкуват.

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

В съобщението относно назначението Нетаняху дефинира Младенов като „назначения“ генерален директор на Съвета, който ще наблюдава изпълнението на втората и далеч по-сложна фаза от прекратяване на огъня. От Вашингтон не последва незабавно потвърждение.

Назначението бележи важна стъпка напред по прилагането на плана за мир на Тръмп, който буксува след като първата му фаза беше задействана и се стигна до прекратяване на войната в палестинския анклав, продължила две години.

Работата по втората фаза на плана така и не успяваше да постигне напредък след това, отбелязва АП.

Николай Младенов е заемал редица високи постове в България и в международни организации. Понастоящем той генерален директор на Дипломатическата академия "Ануар Гаргаш" в Обединените арабски емирства.  Бил е депутат в 39-ото Народно събрание (2001-2005 г.), както и член на Европейския парламент (2007- 2009 г). Заемал е постовете министър на отбраната (2009-2010 г.) и министър на външните работи (2010-2013 г.) на България.

През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI). От 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес. На този пост той играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.

След като напуска поста в ООН той се присъединява към Института за Близкоизточна политика на Вашингтон  като гостуващ сътрудник и става генерален директор на Дипломатическата академия "Ануар Гаргаш" в ОАЕ. 

Очаква се Тръмп да обяви членовете на Съвета за мир по-късно този месец, като Младенов ще ги представлява на място.

Високопоставен американски служител, който пожела да остане анонимен, тъй като назначението все още не е обявено официално от американска страна, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място, посочва АП.

Според плана на Тръмп Съветът трябва да контролира новото технократично палестинско правителство, разоръжаването на „Хамас“, разполагането на международни сили за сигурност, допълнителното оттегляне на израелските войски и възстановяването.

Първата фаза на прекратяването на огъня спря боевете и доведе до размяна на заложници, държани от „Хамас“, срещу стотици палестинци, държани в затвори в Израел. Споразумението до голяма степен се спазва, въпреки че е помрачено от взаимни обвинения в нарушения. „Хамас“ все още не е върнал останките на един заложник – израелски полицай, убит при атаката на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа. Междувременно продължаващите израелски удари в Газа са убили над 400 палестинци, според местни здравни служители. Израел твърди, че ударите са в отговор на нарушения на споразумението, но палестинските здравни служители казват, че сред загиналите има десетки цивилни.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Николай Младенов План за мир на Тръмп Бенямин Нетаняху
Последвайте ни
Язовир „Ивайловград“ преля

Язовир „Ивайловград“ преля

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 15 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 15 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 15 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 15 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 2 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Ураганен вятър помете Меден кладенец

Ураганен вятър помете Меден кладенец

България Преди 4 часа

Вятърът е скъсал електропроводи и повалил няколко дървета и седем електрически стълба в селото

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 5 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 5 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 5 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 5 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

България Преди 5 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 5 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 5 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 6 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

България Преди 6 часа

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Любопитно Преди 6 часа

Смъртта на Джон Едуард Джоунс в пещерата Нъти Пъти в Юта остава един от най-страшните пещерни инциденти, регистрирани някога

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 6 часа

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 6 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Свят Преди 7 часа

Мачадо се превърна в най-силния съперник на Мадуро

.

Сънната апнея: тихият саботьор на здравето

Любопитно Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Сняг през почивните дни

sinoptik.bg
1

Киафа се радва на зимата

sinoptik.bg

Наско Сираков, Йордан Лечков и Емил Костадинов в първи епизод на риалити формата „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания“

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

НА ЖИВО: Атлетико Мадрид 0:1 Реал Мадрид, снаряд от Валверде

Gong.bg

АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир

Nova.bg

„Не ми пука”: Агент на ICE спря лекар да окаже помощ на застреляната жена в Минеаполис (ВИДЕО)

Nova.bg