Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

Т рябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по случай националния празник на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Пеевски поздравява всички българи за Трети март. Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България, заяви той.

По думите на лидера на "ДПС - Ново начало" днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.

"За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода", се посочва още в поздравлението на Пеевски.