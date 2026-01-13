Свят

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Младенов пътува до Израел миналата седмица

13 януари 2026, 22:08
Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа
Източник: БГНЕС

В ашингтон се подготвя да обяви нова управленска структура на Ивицата Газа още в сряда, като администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да премине към следващата фаза на споразумението за примирие, въпреки скептицизма на съюзниците и липсата до момента на широка международна подкрепа и финансиране, пише „Файненшъл таймс“.

Американски и израелски официални лица, натоварени със задачата да поддържат крехкото примирие, настояват, че е възможен напредък, въпреки че същите тези представители имат противоречиво минало, свързано с Хуманитарната фондация за Газа (GHF) - провалена схема за разпределение на помощи, чиито маршрути за достъп се превърнаха в сцена на няколко инцидента с израелски войници.

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Те възнамеряват да подплатят основните политически съобщения с т. нар. „бързи победи“, улеснени от Израел, съобщават четирима души, запознати с плановете. Сред тях са пълното отваряне на граничния пункт „Рафах“ с Египет, предоставянето на допълнителна медицинска помощ за палестинците и облекчаване на ограниченията за внос в Газа.

Очаква се бившият български министър на отбраната и бивш пратеник на ООН Николай Младенов да бъде обявен за „висш представител“ на опустошената палестинска територия, твърдят запознати със ситуацията източници. Младенов, уважаван дипломат, ще ръководи работата на 14-членен палестински технократски комитет, отговарящ за ежедневното управление.

Представянето на т. нар. „борд за мир“, ръководен от президента Доналд Тръмп и други световни лидери, вероятно ще бъде отложено за момента, твърдят източниците. Съединените щати обаче очакват да обявят изпълнителен комитет към общия „борд“, включващ ключови международни фигури, сред които специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зет на Тръмп и основен архитект на политиката му по отношение на Газа.

Графикът на съобщенията може да бъде повлиян от решението на Тръмп дали да предприеме военни действия срещу Иран — възможност, с която той вече е заплашвал.

Следващите стъпки във „втората фаза“ на примирието включват разполагането на палестинските технократи в Газа, за да поемат гражданските функции от „Хамас“, както е предвидено примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, което сложи край на двегодишната война. Предстои да започне наемане на персонал както в самата Газа, така и за офиса на Младенов.

„Трябва да покажем, че могат да постигат резултати“, заяви дипломат от региона, визирайки палестинския технократски комитет.

Въпреки това, редица по-сериозни проблеми остават, казват няколко души, запознати с плановете. Западни и мюсюлмански държави продължават да не желаят да предоставят мироопазващи сили или средства за Газа, докато израелските войски все още контролират половината от анклава, а „Хамас“ затяга властта си над останалата част. До момента са събрани едва 1 млрд. долара, докато необходимите средства се оценяват на десетки милиарди, посочва дипломатът.

Американски официални лица възнамеряват да използват Световния икономически форум в Давос този месец, за да мобилизират финансова и политическа подкрепа за плановете си за Газа.

Сред основните пречки за напредък са планираното разоръжаване на „Хамас“, чиито перспективи остават неясни, както и отказът на израелското правителство да допусне мащабно възстановяване или по-нататъшно изтегляне на войски без това условие.

Младенов пътува до Израел миналата седмица за срещи с високопоставени американски и израелски представители, включително с Бенямин Нетаняху. В канцеларията на премиера на 8 януари са присъствали много от лицата, които сега отговарят за следвоенния преход в Газа, сред тях и Мирослав Зафиров - дясната ръка на Младенов и бивш български дипломат с дългогодишен опит в Близкия изток.

От „американската“ страна на масата са били Арие Лайтстоун - високопоставен американски пратеник и ръководител на екипа за Газа, базиран в Израел, както и Лиран Танцман - израелски технологичен предприемач и бивш резервист, който съветва американския екип на доброволни начала. Срещу тях от „израелската“ страна са били Майкъл Айзенбърг - израелско-американски рисков инвеститор и съветник на Нетаняху по въпросите за Газа и САЩ, и генерал Роман Гофман - военен секретар на премиера, номиниран да оглави разузнавателната служба „Мосад“ по-късно тази година.

Американският екип настоява, че плановете му за Газа са реалистични и посочва като постижение на администрацията на Тръмп сключването на примирието и освобождаването на израелски заложници.

„Никой не смяташе, че това е възможно“, заяви източник, запознат с планирането във Вашингтон.

Източник: БГНЕС    
Ивица Газа Управление на Газа Николай Младенов Израел САЩ
