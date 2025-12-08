Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

О чаква се бившият министър на отбраната на България Николай Младенов да оглави изпълнителният комитет, който се предвижда да бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа.

Това заявиха двама души, запознати с подготовката, пред „Файненшъл таймс“.

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и Палестинския технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата.

Източници съобщават, че бившият премиер на Великобритания Тони Блеър е отпаднал от разглеждането за „Съвета за мир“ в Газа на Доналд Тръмп след възражения от няколко арабски и мюсюлмански държави.

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Блеър беше единственият човек, посочен за съвета, когато американският президент представи своя 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и Хамас в края на септември, като Тръмп го определи като „много добър човек“.

По това време Блеър определи плана на Тръмп като „смел и интелигентен“ и заяви, че ще се радва да участва в съвета, който трябва да се председателства от американския президент.

Въпреки това някои арабски и мюсюлмански държави изразиха възражения срещу участието на Блеър, отчасти заради увреждането на репутацията му в Близкия изток заради твърдата му подкрепа за водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г. Съществуваха и опасения, че палестинците ще бъдат маргинализирани в управленската структура.

Тръмп призна, че може да има възражения срещу назначаването на Блеър още през октомври, като каза: „Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали е приемлив избор за всички.“

Блеър, който служи като пратеник за Близкия изток след напускането на Даунинг стрийт през 2007 г., работи по плановете за Газа повече от година в личен капацитет чрез Института на Тони Блеър, формулирайки своите идеи.

Той координираше действията си с Джаред Къшнър, зет на Тръмп и пратеник на САЩ за Близкия изток по време на първия мандат на президента.

Офисът на Блеър отказа коментар, но негов съюзник заяви, че бившият премиер няма да участва в „Съвета за мир“. „Той ще се състои от действащи държавни ръководители, а под него ще има по-малък изпълнителен съвет“.

Очаква се Блеър да заеме място в изпълнителния комитет заедно с Къшнър и съветника на Тръмп Стив Уитков, както и с висши представители от арабски и западни държави, добави същият източник.

Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Друг източник, запознат с дискусиите, отбеляза, че Блеър все още може да има роля в бъдещите управленски структури за Газа.

„Той все още може да има роля в друга функция и това изглежда вероятно“, каза източникът. „Американците го харесват, а израелците също.“

Планът на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа е в голяма степен блокиран от обявяването му преди повече от два месеца заедно с крехко примирие, като ивицата остава разделена между контролирани от Хамас и от Израел райони.

Когато президентът представи плана, той заяви, че другите членове на „Съвета за мир“ ще включват държавни ръководители и ще бъдат обявени „в следващите няколко дни“. До момента обаче няма направени назначения.