България

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари

Радев: Българските граждани няма да бъдат повече унижавани

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 16:54
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Б ългария е извадена от т.нар. сив списък на Групата за финансови действия (FATF), в който страната беше включена през 2023 г. заради установени слабости в борбата с прането на пари и корупцията. Новината съобщи министър-председателят, след като е бил уведомен от министъра на правосъдието Николай Найденов, който се намира в Париж за пленарното заседание на организацията.

"Уважаеми сънародници, Преди минути министърът на правосъдието Николай Найденов ме уведоми от Париж, че Групата за финансови действия (FATF) на свое пленарно заседание най-сетне е извадила България от така наречения "сив списък" за пране на пари", поясни Радев.

България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

По думите му страната е била предупредена още през 2021 г., а през следващите години опитите за излизане от списъка са се проваляли заради липса на политическа воля или необходимата експертиза. Присъствието в него е нанесло репутационни щети на България и е създало затруднения за икономиката и гражданите.

"Страната ни бе официално предупредена още през 2021 г. и вкарана в списъка през 2023 г. като констатация за стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за 10-годишен период назад. Оттогава досега всички опити да излезем от този списък катастрофираха заради различни причини: там, където имаше експертиза, не достигаше политическа воля, и обратно. Присъствието в този срамен списък е не само репутационна щета, но и проблем за икономиката и за гражданите. Затова излизането от този списък бе заложено като основен приоритет в нашата управленска програма", каза Радев.

Премиерът определи решението като важен успех за правителството и посочи, че изваждането от списъка е било заложено като основен приоритет в управленската му програма. Той подчерта, че за първи път в нея е включен специален раздел за борба с корупцията и демонтаж на олигархичния модел. Според него предприетите от кабинета действия и решенията на Народното събрание са били оценени положително от ръководството на FATF.

Като очаквани последици от решението министър-председателят посочи възстановяване на международното доверие към България, по-добри условия за привличане на инвестиции и създаване на работни места. Той заяви, че гражданите и бизнесът ще срещат по-малко затруднения при международните разплащания, а българите, които работят в чужбина и изпращат пари на семействата си, няма да бъдат подлагани на допълнителни проверки.

"Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки. Това засяга българите, всички онези, които работят в чужбина и пращат пари на семействата си, студентите, които плащат такси, всички хора, които получават доходи от чужди лица и организации. Всичко това вече отпада", посочи Радев.

България е "под засилено наблюдение" за пране на пари

Премиерът определи изваждането от сивия списък и като важна стъпка по пътя на България към членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Той благодари на всички, допринесли за решението, и заяви, че правителството ще продължи работата за укрепване на системата и трайно ограничаване на корупцията и прането на пари.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
Сив списък FATF Пране на пари
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Радев: Преди минути извадиха България от

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари

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