Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Х оливудските секссимволи са известни със своя чар и привлекателност, но новото голямо екранно изкушение не е точно... човек. В новата романтична комедия Wicker актьорът Александър Скарсгард влиза в ролята на „Плетения съпруг“ (изтъкан по поръчка за героинята на Оливия Колман), което предизвика истинска фурия в социалните мрежи, съобщава The Guardian.

Фенове в мрежата се шегуват, че „вече никога няма да гледат на мебелите си от ракита по същия начин“, а от световния гигант Ikea запечатаха кадър на ракитен стол с текст: „Материал за съпруг“.

Занаятчиите са бесни: „Това изобщо не е върба!“

Докато феновете припадат по актьора, международната общност на майсторите на кошници и плетени изделия изпадна в сериозно недоволство по съвсем други причини.

Занаятчии от цял свят алармираха, че костюмът на героичния мъж изобщо не е изтъкан от върбови клонки, а изглежда сплитан по индустриален начин:

„Развълнувана съм, че нашата общност си има своя нов плетен главен герой, но имам въпроси. Защо мъж, изтъкан в английско рибарско село, не е направен от върба или ракита?!“, написа Дебора Нидълман, бивш главен редактор на списанието T на New York Times, преквалифицирала се в майстор на кошници.

Според традиционните занаятчии, истинските плетени изделия се изработват чрез специални техники с хоризонтални и вертикални пръти, каквито в костюма на Скарсгард липсват.

Alexander Skarsgård breaks down the two hour process to physically transform into the #Wicker husband. https://t.co/UF8jSumfVt — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) October 24, 2026

Как бе създаден плетеният Скарсгард?

Костюмът е дело на легендарното новозеландско студио за визуални ефекти Wētă Workshop (известно с работата си по „Властелинът на пръстените“). Екип от 80 специалисти е работил близо 18 месеца, за да изработи облеклото.

Поради специфичните движения на актьора, използването на истински твърди върбови пръчки е било абсолютно невъзможно:

Костюмът се състои от 50 свързани елемента, 3D принтирани от специален гъвкав термопластичен еластомер върху спандекс костюм.

За да запазят известния „секси поглед“ на Скарсгард, дизайнерите са създали 10 различни лицеви протези, позволяващи на плетеното му лице да се бръчка и да изразява емоции.

Веждите, брадата и миглите са изработени от естествени влакна на новозеландски лен.

Един от най-коментираните детайли са плетените зърна на костюма. По време на гостуването си в „Шоуто на Греъм Нортън“ самият Скарсгард подари чифт от тях на водещия с думите, че това е „изключително майсторство“.

Wicker review – Olivia Colman finds perfect lover in intriguing folk-horror romance. She stars as a depressed and bullied fisherwoman in medieval England. Peter Dinklage’s basketmaker delivers the answer to her dreams, an Alexander Skarsgård made of wicker https://t.co/2VY6lNopff https://t.co/gpBlMeGSrV — George Roussos (@baphometx) October 30, 2026

Занаят на култ

Въпреки критиките от страна на пуританите, експертите отбелязват, че филмът е донесъл невероятна популярност на изчезващия занаят на плетенето на кошници. В TikTok вече се разпространяват десетки ръководства за изработване на плетени костюми, а младото поколение открива чара на традиционните занаяти.