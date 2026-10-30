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Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Александър Скарсгард подлуди феновете с ролята си на „плетен съпруг“ в новата комедия Wicker. Докато интернет го обяви за най-горещото изкушение, традиционните майстори на кошници възмутено алармираха: „Това изобщо не е истинска върба!“

30 октомври 2026, 15:57
Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард
Източник: Getty

Х оливудските секссимволи са известни със своя чар и привлекателност, но новото голямо екранно изкушение не е точно... човек. В новата романтична комедия Wicker актьорът Александър Скарсгард влиза в ролята на „Плетения съпруг“ (изтъкан по поръчка за героинята на Оливия Колман), което предизвика истинска фурия в социалните мрежи, съобщава The Guardian.

Фенове в мрежата се шегуват, че „вече никога няма да гледат на мебелите си от ракита по същия начин“, а от световния гигант Ikea запечатаха кадър на ракитен стол с текст: „Материал за съпруг“.

Занаятчиите са бесни: „Това изобщо не е върба!“

Докато феновете припадат по актьора, международната общност на майсторите на кошници и плетени изделия изпадна в сериозно недоволство по съвсем други причини.

Занаятчии от цял свят алармираха, че костюмът на героичния мъж изобщо не е изтъкан от върбови клонки, а изглежда сплитан по индустриален начин:

„Развълнувана съм, че нашата общност си има своя нов плетен главен герой, но имам въпроси. Защо мъж, изтъкан в английско рибарско село, не е направен от върба или ракита?!“, написа Дебора Нидълман, бивш главен редактор на списанието T на New York Times, преквалифицирала се в майстор на кошници.

Според традиционните занаятчии, истинските плетени изделия се изработват чрез специални техники с хоризонтални и вертикални пръти, каквито в костюма на Скарсгард липсват.

Как бе създаден плетеният Скарсгард?

Костюмът е дело на легендарното новозеландско студио за визуални ефекти Wētă Workshop (известно с работата си по „Властелинът на пръстените“). Екип от 80 специалисти е работил близо 18 месеца, за да изработи облеклото.

Поради специфичните движения на актьора, използването на истински твърди върбови пръчки е било абсолютно невъзможно:

  • Костюмът се състои от 50 свързани елемента, 3D принтирани от специален гъвкав термопластичен еластомер върху спандекс костюм.
  • За да запазят известния „секси поглед“ на Скарсгард, дизайнерите са създали 10 различни лицеви протези, позволяващи на плетеното му лице да се бръчка и да изразява емоции.
  • Веждите, брадата и миглите са изработени от естествени влакна на новозеландски лен.

Един от най-коментираните детайли са плетените зърна на костюма. По време на гостуването си в „Шоуто на Греъм Нортън“ самият Скарсгард подари чифт от тях на водещия с думите, че това е „изключително майсторство“.

Занаят на култ

Въпреки критиките от страна на пуританите, експертите отбелязват, че филмът е донесъл невероятна популярност на изчезващия занаят на плетенето на кошници. В TikTok вече се разпространяват десетки ръководства за изработване на плетени костюми, а младото поколение открива чара на традиционните занаяти.

Източник: The Guardian    
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