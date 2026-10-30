Лекари предупреждават: Не купувайте противогрипни ваксини от съмнителни източници

П ротивогрипните ваксини по националната програма вече започват да се доставят поетапно в кабинетите на общопрактикуващите лекари. Това заяви общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

По думите ѝ пациентите, които са заявили желание да се ваксинират при личния си лекар, трябва да проявят търпение, тъй като доставките продължават.

Тя предупреди за рисковете от закупуване на противогрипни ваксини от неофициални източници, включително от съседни държави.

"Особено опасно е изпращането им по куриер, когато няма гаранция, че е спазена необходимата хладилна верига. Ваксината в никакъв случай не трябва да стои при температура над 6-7 градуса. Трябва да има доказателство, че е съхранявана при необходимите условия", подчерта д-р Николова.

Тя обърна внимание и на факта, че на българския пазар могат да попаднат ваксини, които са разрешени за употреба в Европейския съюз, но нямат разрешение за употреба в България.

Д-р Николова е категорично против поставянето на ваксини в аптеките. "Преди имунизацията е необходим медицински преглед, който включва оценка на общото състояние на пациента и проверка за противопоказания, а не само измерване на температурата", смята тя.

Респираторните инфекции се увеличават, засега няма грипна вълна

"Междувременно в лекарските кабинети постепенно се увеличава броят на пациентите с респираторни оплаквания. Засега преобладават децата, но се наблюдава нарастване и при възрастните. Отчитат се случаи на COVID-19, както и други сезонни вирусни инфекции", посочи д-р Николова.

По думите ѝ сред най-честите симптоми са болки в гърлото, повишена температура, суха кашлица, хрема и запушен нос.

Пикът на грипа се очаква в края на декември и началото на януари

"Все още няма грипна вълна, а очакваният пик на заболеваемостта обикновено е в края на декември, началото на януари или през февруари", допълни тя.

Д-р Николова препоръчва хората с хронични заболявания и малките деца да търсят медицинска помощ своевременно, особено при висока температура и влошаване на състоянието.

Ваксинация, проветряване и здравословно хранене срещу сезонните вируси

"Сред основните мерки за предпазване са ваксинацията, редовното проветряване на помещенията, избягването на задушни и пренаселени пространства, здравословното хранене, ограничаването на тютюнопушенето и разходките на открито", каза още докторът.

"Не се притеснявайте - ваксините по националната програма ще пристигнат в кабинетите на личните лекари и ще бъдат поставени. Не купувайте ваксини, доставени по неясни канали, без гаранция за спазена хладилна верига", призова д-р Николова.